Nhan sắc Miu Lê thay đổi thế nào sau 15 năm vào showbiz?

Năm 2009, Miu Lê được nhiều người biết đến khi đảm nhận vai chính trong phim "Những thiên thần áo trắng".

Thời mới vào nghề, nữ diễn viên có ngoại hình mộc mạc, làn da ngăm đen và có phần mũm mĩm.

Từng có thời điểm Miu Lê nhận nhiều ý kiến trái chiều vì thừa cân. Người đẹp từng tâm sự cô rất buồn vì những lời nói đó đánh gục sự tự tin của bản thân.

"Tôi áp mình vào những chế độ tập có cường độ tập rất cao. Tôi muốn có sự công nhận của mọi người. Tôi nghĩ con gái hay con trai, ai cũng muốn mình đẹp trong mắt mọi người", Miu Lê từng nói.

Vượt lên mọi định kiến, Miu Lê tập luyện và ăn kiêng khắt khe để có được thân hình chuẩn. Cô thiết lập lại chế độ tập luyện và ăn kiêng để lấy lại vóc dáng thon thả.

Hậu giảm cân, nữ ca sĩ thường xuyên được khen ngợi bởi thân hình khoẻ khoắn, gương mặt ngày càng nhuận sắc cùng làn da trắng sáng.

Tháng 4/2026, khi trở lại với phim điện ảnh "Đại tiệc trăng máu 8", Miu Lê nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với làn da nâu. Sự thay đổi này khiến không ít khán giả đặt nghi vấn nữ ca sĩ nhuộm da.

Trước những bàn tán, Miu Lê thẳng thắn cho biết làn da hiện tại là kết quả của việc vận động ngoài trời như chạy bộ, tập gym, bơi lội... Với cô, đây là vẻ đẹp tự nhiên và phù hợp với cảm xúc ở thời điểm này.

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh, mọi thay đổi của mình đều đến từ cảm xúc cá nhân, không chạy theo xu hướng hay bắt chước người khác.

Ngoài ra, Miu Lê cũng tiết lộ cô tháo sụn mũi sau 17 năm vì không còn thích nữa. "Trước đây tôi thấy chiếc mũi đó đẹp và phù hợp. Nhưng khoảng 3-4 tháng gần đây, tôi không còn thích cảm giác có vật cứng trong mũi nữa nên quyết định tháo ra”, cô nói.

Ở tuổi 35, Miu Lê vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung, năng động. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, chơi thể thao với nguồn năng lượng tích cực.