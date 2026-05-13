Ngoại hình gây sốc của Demi Moore trên thảm đỏ Cannes

Ngày 12/5 (giờ địa phương), hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới quy tụ về trung tâm hội nghị và lễ hội Palais des Festivals của thành phố Cannes, Pháp, để tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Dẫn đầu dàn khách mời nổi tiếng là minh tinh Mỹ Demi Moore. Ảnh: WireImage

Bà tham gia với tư cách thành viên ban giám khảo của liên hoan phim năm nay, bên cạnh đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook - chủ tịch ban giám khảo (bên phải Demi), nữ đạo diễn gốc Hoa Chloé Zhao (bên trái Demi) cùng những người khác là Isaach De Bankole, Laura Wandel, Diego Cespedes, Ruth Negga, Paul Laverty và Stellan Skarsgård. Ảnh: Getty Images

Chiếc váy quây đính sequin lấp lánh của thương hiệu Jacquemus, kết hợp vòng cổ Chopard đính kim cương giúp Demi nhận vô số lời khen bởi vẻ thanh lịch, sang trọng. Nữ diễn viên Rita Wilson đánh giá đây là một trong những vẻ ngoài đẹp nhất của ngôi sao Thần dược. Tuy nhiên, số khác tỏ ra quan ngại khi thấy bờ vai và cánh tay gân guốc lộ ra bên ngoài lớp vải. Ảnh: Reuters

"Bà ấy đúng là xinh đẹp nhưng thân hình gầy gò không phải điều chúng ta nên tôn vinh. Tôi không nghĩ đó là hình mẫu lành mạnh cho một thần tượng của nhiều người", "Tôi là người hâm mộ của chị nhiều năm nay rồi, Demi. Tôi xin nói khi phải nói tôi hy vọng chị cần chăm sóc tốt sức khỏe của mình hơn"... là những bình luận mà khán giả để lại dưới ảnh chụp của minh tinh 64 tuổi. Ảnh: Getty Images

Heidi Klum cũng nổi bật trên thảm đỏ Cannes trong chiếc váy voan màu nude với họa tiết hoa hồng phía trước ngực. Trái ngược với Demi, siêu mẫu Đức cho thấy vẻ đẹp đầy đặn, nóng bỏng. Ảnh: Shutterstock.

Củng Lợi chọn cho mình chiếc váy đen trễ vai đơn giản. Bà vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn đầy khí chất và đằm thắm ở tuổi 61. Điểm trừ là phần chân váy phía trước bị ngắn, tạo cảm giác nữ diễn viên Trung Quốc trông thấp hơn. Đây là lần thứ 21 Củng Lợi có mặt tại Liên hoan phim Cannes. Sau 33 năm, phiên bản phục chế 4K của Bá Vương Biệt Cơ sẽ được chiếu lại tại Cannes. Với tư cách nữ chính, Củng Lợi sẽ tham dự các hoạt động liên quan. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao truyền hình Anh Maura Higgins gây ấn tượng với chiếc váy cúp ngực màu đen trắng. Ảnh: Getty Images/WireImage

Nữ diễn viên gạo cội Joan Collins quyến rũ trong chiếc váy trắng, kết hợp cùng vòng cổ kim cương và găng tay đen. Đối với bà, tuổi 93 dường như chỉ là con số. Sánh đôi cùng Collins là chồng Percy Gibson (61 tuổi). Ảnh: WireImage/Shutterstock

Minh tinh 2 lần thắng giải Oscar Jane Fonda cũng không kém cạnh với váy đen đính sequin lấp lánh. Bà đã 89 tuổi. Ảnh: Shutterstock

Người mẫu/diễn viên Anh Poppy Delevingne. Ảnh: Shutterstock

Người mẫu Đức Caroline Daur. Ảnh: Getty Images/WireImage

Ngôi sao truyền hình Anh Kimberley Garner. Ảnh: Shutterstock