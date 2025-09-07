Sự thật về làm đẹp da bằng 'tinh trùng cá hồi'

Giới giàu có luôn đi đầu trong các trào lưu làm đẹp xa xỉ và đôi khi kỳ lạ. Trong đó, gia đình Kardashian nổi tiếng với nỗi ám ảnh về việc duy trì sắc đẹp và sự trẻ trung. Kim Kardashian, ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ, từng gây sốc khi thú nhận đã "tiêm tinh trùng cá hồi vào mặt". Tuyên bố này ngay lập tức biến phương pháp làm đẹp có tên khoa học là PDRN (polydeoxyribonucleotide) trở thành một từ khóa được săn lùng trên toàn cầu.

Tinh chất DNA chiết xuất từ tinh trùng cá hồi (PDRN) được biết đến với khả năng tái tạo mô ở cấp độ tế bào. Theo các chuyên gia, thành phần này có thể thẩm thấu sâu vào da, giúp sửa chữa tổn thương, thúc đẩy sản sinh collagen, từ đó cải thiện độ đàn hồi, săn chắc và mang lại vẻ rạng rỡ cho làn da.

Ảnh minh họa: Forbes

Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa phương pháp này ở Mỹ và châu Á. Chuyên gia thẩm mỹ Joie Tavernise giải thích: "DNA tinh trùng cá hồi không được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận để sử dụng dưới dạng tiêm".

Do đó, tại các spa ở Mỹ như JTAV Clinical Skincare, thay vì tiêm trực tiếp, tinh chất PDRN được đưa vào da thông qua phương pháp không xâm lấn, chủ yếu là dùng sóng siêu âm. "Cách tiếp cận này mang lại lợi ích của DNA tinh trùng cá hồi mà không cần thời gian nghỉ dưỡng hay cảm giác khó chịu đi kèm với việc tiêm", Tavernise nói.

Liệu trình này thường được thiết kế như một gói trị liệu chuyên sâu 5 trong 1, với giá dao động từ 450 đến 650 USD (khoảng 11,8-17 triệu đồng) cho một buổi. Một quy trình đầy đủ bao gồm:

- Tẩy tế bào chết: Tái tạo bề mặt, làm mịn da.

- Cung cấp oxy: Tăng cường lưu thông máu, giúp da hồng hào, sáng khỏe.

- Đi vi dòng (Microcurrent): Kích thích và làm săn chắc các cơ mặt.

- Sóng vô tuyến (Radiofrequency): Kích thích sản sinh collagen, làm căng da.

- Đẩy tinh chất bằng siêu âm: Đưa DNA tinh trùng cá hồi vào sâu trong da để đạt hiệu quả tối ưu.

Để kiểm chứng, hai phóng viên của tạp chí ELLE, có hai loại da khác nhau, đã trải nghiệm liệu trình. Phóng viên Tiana Randall có làn da nhạy cảm và một vài nốt mụn. Ban đầu, cô khá lo lắng về nguy cơ kích ứng, tuy nhiên kết quả lại vượt xa mong đợi. "Chỉ sau 1-2 ngày, các nếp nhăn li ti và rãnh cười của tôi mờ đi trông thấy. Da đàn hồi, căng mọng và bắt đầu có độ căng bóng tinh tế như thủy tinh", cô chia sẻ.

Tuy nhiên, Randall cũng lưu ý liệu trình không có nhiều tác dụng đối với sẹo mụn hay vết thâm. "Nó rất đáng tiền nhưng theo tôi, chỉ thực sự hiệu quả nếu bạn lớn tuổi hoặc có làn da đang xuất hiện các dấu hiệu lão hóa", cô nói.

Trong khi đó, phóng viên Lizzie Scheader lại ấn tượng với hiệu quả tức thì. "Da tôi căng bóng đến mức có người lạ trên phố chặn lại hỏi tôi dùng sản phẩm gì", Scheader kể. Cô cho rằng đây là một khoản đầu tư xứng đáng cho những ai cần làn da đẹp hoàn hảo một cách nhanh chóng để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt như đám cưới mà không muốn can thiệp xâm lấn.