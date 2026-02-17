Nữ diễn viên 'Mưa đỏ' gây thương nhớ khi diện áo dài truyền thống

Trong không khí rộn ràng đón Xuân, Hạ Anh - diễn viên phim "Mưa đỏ" gây chú ý khi khoác lên mình tà áo dài đỏ thắm – biểu tượng của may mắn và phú quý trong ngày Tết truyền thống Việt Nam.

Điểm nhấn nổi bật là bộ trang sức gồm vòng cổ và hoa cài áo mang hình ảnh thiên nhiên tinh xảo, kết hợp cùng hoa tai đồng điệu, làm tăng thêm nét sang trọng và quý phái.

Với chất liệu ren tinh tế, tạo nên vẻ đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại. Áo dài ôm sát tôn dáng, mang đến sự thanh lịch và quyến rũ đặc trưng của người con gái Việt. Nét thanh lịch của nữ diễn viên "Mưa đỏ" khiến fan không khỏi trầm trồ.

Cô còn khéo léo kết hợp phụ kiện quạt nhỏ, tạo nên tổng thể hài hòa, vừa cổ điển vừa duyên dáng, rất phù hợp với không khí Tết truyền thống đầm ấm và trang trọng.

Khung cảnh rừng tre tạo nên một bức tranh thiên nhiên yên bình, đậm đà bản sắc văn hóa Việt.