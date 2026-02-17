Vẻ đẹp 'không tuổi' của NSƯT Kiều Anh trong tà áo dài truyền thống

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho mùa Tết, NSƯT Kiều Anh ghi điểm tuyệt đối với hình ảnh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống được đính kết cầu kỳ.

Thiết kế tôn lên vóc dáng mảnh mai, mềm mại, đồng thời làm nổi bật vẻ đẹp nền nã, sang trọng vốn là “thương hiệu” của nữ diễn viên.

Điều khiến công chúng đặc biệt chú ý chính là nhan sắc dường như bị thời gian “bỏ quên” của Kiều Anh.

Ở tuổi 45, chị vẫn sở hữu gương mặt thanh tú với sống mũi cao, các đường nét hài hòa, làn da mịn màng cùng thần thái tươi tắn.

Trên mạng xã hội, hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng nhận về “cơn mưa” lời khen, nhiều khán giả nhận xét Kiều Anh gần như không thay đổi nhiều so với thời trẻ, nhất là khi so sánh với vai cô sinh viên Nhung trong bộ phim đình đám Phía trước là bầu trời (2001) của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Không chỉ dừng lại ở nhan sắc, Kiều Anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng cân đối, thon gọn và săn chắc.

Với số đo ba vòng ấn tượng 85-67-89cm, nữ diễn viên được khen ngợi là giữ được sắc vóc quyến rũ chẳng kém gái đôi mươi.

Xuất thân là diễn viên múa, Kiều Anh sở hữu lợi thế hình thể mảnh mai, uyển chuyển, giúp chị luôn toát lên vẻ duyên dáng mỗi khi diện áo dài hay trang phục truyền thống.

Bên cạnh đó, gu thời trang của NSƯT Kiều Anh cũng là điểm cộng lớn.

Nữ diễn viên trung thành với phong cách thanh lịch, tinh giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, tinh tế trong mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện. Ở đời thường, chị chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên, càng làm nổi bật vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm theo thời gian.