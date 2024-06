Bí quyết làm mặt nạ lột từ than hoạt tính giúp da sáng khỏe

Mặt nạ lột là một mặt nạ mà bạn có thể bóc ra để loại bỏ. Than hoạt tính có đặc tính hấp phụ giúp hấp thụ tất cả bã nhờn dư thừa và độc tố khỏi da. Trong trường hợp mặt nạ lột than hoạt tính, nó hoạt động như một nhiệm vụ kép trong việc loại bỏ độc tố và lớp da của nó. Dưới đây là cách bạn có thể làm mặt nạ than ở nhà chỉ bằng một vài nguyên liệu đơn giản:

Than hoạt tính

Than hoạt tính có đặc tính hấp phụ giúp hút độc tố, bã nhờn dư thừa và bụi bẩn từ lỗ chân lông trên da. Cơ chế này giúp thanh lọc làn da và giữ cho nó sạch sẽ và thông thoáng. Than hoạt tính là một thành phần tuyệt vời cho làn da có vấn đề và cả da dầu và loại hỗn hợp. Nó còn có đặc tính tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và khi kết hợp với cơ chế bong tróc sẽ càng phát huy tác dụng tốt hơn.

Gelatin

Gelatin hoạt động như thành phần tẩy tế bào chết trong công thức. Nó hoàn toàn tự nhiên, không phải chất tổng hợp và là thành phần tuyệt vời trong công thức hoàn toàn tự nhiên này. Không chỉ giúp đánh bay lớp da chết mà còn giúp bạn loại bỏ lông tơ, mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Chất này làm cho làn da của bạn mịn màng và mềm mại.

Nước hoa hồng

Nước hoa hồng luôn tốt hơn việc sử dụng nước lọc trong các công thức làm đẹp DIY. Nó nuôi dưỡng và hydrat hóa làn da và mang lại làn da sáng hồng tuyệt đẹp. Giúp cân bằng bã nhờn và thanh lọc da.

Tinh dầu bạc ha

Dầu bạc hà có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Nó có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn giúp chống lại mụn trứng cá, mụn bọc, mụn đầu trắng và mụn đầu đen. Giữ cho làn da của bạn sạch sẽ và trong trẻo và cũng có tác dụng giải độc.

Những thứ bạn cần:

2 thìa bột gelatin

1 muỗng cà phê bột than hoạt tính

Đủ nước hoa hồng

2-3 giọt tinh dầu bạc hà

Hướng dẫn:

Để làm mặt nạ lột này, hãy lấy một cái lọ và thêm bột gelatin và bột than hoạt tính vào. Đảm bảo rằng lọ có thể an toàn với lò vi sóng. Thêm đủ nước hoa hồng và cho vào lò vi sóng trong vài giây. Điều chỉnh lượng nước hoa hồng và đảm bảo rằng hỗn hợp cuối cùng loãng và dính. Bột gelatin phải được hòa tan hoàn toàn. Thêm vài giọt tinh dầu bạc hà vào, trộn đều và thoa một lớp đều lên da mặt. Tránh xa các lọn tóc bên, đường tóc và lông mày. Để mặt nạ khô hoàn toàn và lột theo hướng lên trên. Tiếp theo với một loại kem dưỡng ẩm hoặc dầu mặt. Bạn có thể sử dụng mặt nạ này mỗi tuần một lần.

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, mặt nạ lột có thể gây mẩn đỏ và viêm nhẹ. Nếu bệnh nặng, hãy hạn chế sử dụng mặt nạ. Luôn thử nghiệm trước khi thực hiện.

Sử dụng các thành phần hữu cơ mang lại kết quả tốt nhất mà không có tác dụng phụ.

Hãy tuân thủ một thói quen trong thời gian dài hơn để nó thể hiện bất kỳ thay đổi rõ ràng nào.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]