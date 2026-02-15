20 phút vận động mỗi ngày dịp Tết giúp da sáng khỏe

1. Vì sao da dễ sạm màu trong dịp Tết?

Trong dịp Tết, nhịp sinh hoạt thường bị đảo lộn rõ rệt: Ngủ muộn, ăn nhiều đồ ngọt, thực phẩm giàu chất béo, rượu bia và giảm vận động. Những thay đổi này làm tuần hoàn máu ngoại vi chậm lại, khiến da không được cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất cần thiết.

Bên cạnh đó, thiếu ngủ và rối loạn chuyển hóa làm gia tăng stress oxy hóa - tình trạng các gốc tự do tấn công tế bào da, trong khi khả năng sửa chữa và tái tạo tế bào bị suy giảm. Hệ quả là làn da trở nên sạm màu, khô ráp, kém đàn hồi, quầng thâm mắt rõ rệt hơn, tình trạng thường gặp sau kỳ nghỉ Tết.

Dịp Tết Nguyên đán thường đi kèm với việc thức khuya, ăn uống dư thừa, giảm vận động kéo dài khiến làn da dễ xỉn màu, kém hồng hào.

2. Tác dụng của tập luyện với da

2.1. Cải thiện tuần hoàn và nuôi dưỡng làn da: Khi tập luyện, nhịp tim tăng lên giúp máu lưu thông mạnh mẽ hơn khắp cơ thể, bao gồm cả hệ mạch máu dưới da. Máu mang theo oxy, vitamin, khoáng chất và các yếu tố tăng trưởng, hỗ trợ tế bào da hoạt động hiệu quả và phục hồi nhanh hơn sau những ngày "quá tải" dinh dưỡng.

Tuần hoàn tốt còn giúp tăng cường trao đổi chất ở da, thúc đẩy quá trình loại bỏ các sản phẩm chuyển hóa dư thừa, từ đó cải thiện sắc da, giúp da hồng hào và đều màu hơn.

2.2. Kích thích hệ bạch huyết giúp sáng da: Không chỉ tác động lên hệ tuần hoàn máu, tập luyện còn kích thích hệ bạch huyết, hệ thống chịu trách nhiệm dẫn lưu dịch thừa, độc chất và các sản phẩm chuyển hóa khỏi mô. Khi hệ bạch huyết hoạt động hiệu quả, tình trạng ứ trệ dịch dưới da giảm, hạn chế phù nề và xỉn màu. Đây là một trong những cơ chế quan trọng giúp làn da sáng, săn chắc hơn khi duy trì vận động đều đặn.

2.3. Giảm stress, làm chậm lão hóa da: Cortisol - hormone stress thường tăng cao trong những ngày Tết do thiếu ngủ, lịch sinh hoạt dày và ăn uống thất thường. Nồng độ cortisol cao kéo dài có thể thúc đẩy viêm mạn tính mức độ thấp, làm suy yếu hàng rào bảo vệ da và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Tập luyện đều đặn giúp điều hòa hormone, giảm cortisol và tăng tiết endorphin, hormone "hạnh phúc", từ đó cải thiện tâm trạng, giấc ngủ và gián tiếp bảo vệ cấu trúc collagen, elastin của da.

Tập luyện phù hợp sẽ giúp da trông tươi tắn, khỏe mạnh hơn

2.4. Tập luyện hỗ trợ "thải độc" tự nhiên cho cơ thể: Mặc dù tập luyện không trực tiếp "thải độc" theo nghĩa thay thế chức năng của gan hay thận, nhưng vận động giúp các cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn. Khi tập luyện, lưu lượng máu đến gan và thận tăng, hỗ trợ quá trình chuyển hóa và đào thải các chất cặn bã tích tụ trong những ngày ăn uống dư thừa dịp Tết.

Việc ra mồ hôi trong quá trình vận động còn giúp điều hòa thân nhiệt, làm thông thoáng lỗ chân lông và cải thiện vi tuần hoàn dưới da, góp phần giúp da tươi tắn, khỏe mạnh hơn.

3. Bài tập 20 phút mỗi ngày phù hợp trong dịp Tết

Trong dịp Tết không cần tập nặng hay kéo dài, mà nên ưu tiên vận động vừa phải, dễ thực hiện tại nhà để duy trì nhịp sinh học.

- 5 phút khởi động - đánh thức tuần hoàn: Thực hiện xoay cổ, vai, hông, gối kết hợp hít thở sâu. Giai đoạn này giúp làm ấm cơ thể, tăng dần lưu lượng máu và "đánh thức" làn da sau nhiều giờ ngồi hoặc nằm nghỉ ngày Tết.

- 10 phút vận động chính: Ưu tiên các bài tập huy động nhiều nhóm cơ như squat nhẹ, nâng cao gối tại chỗ, đứng lên - ngồi xuống, plank biến thể hoặc đi bộ nhanh quanh nhà. Những động tác này giúp tăng nhịp tim ở mức vừa phải, thúc đẩy tuần hoàn mà không gây mệt quá mức, phù hợp với người ăn uống nhiều ngày Tết.

- 5 phút giãn cơ - thư giãn và phục hồi: Kết thúc bằng giãn cơ lưng, hông, đùi kết hợp thở chậm, sâu. Đây là bước quan trọng giúp hệ thần kinh thư giãn, hỗ trợ dẫn lưu bạch huyết và cải thiện sắc da.