3 bước chăm sóc da nên tạm ngưng trong dịp Tết

Với lịch trình bận rộn cùng giờ giấc ngủ nghỉ có phần bị xáo trộn trong dịp Tết, làn da dễ rơi vào trạng thái nhạy cảm, kém ổn định. Do đó, khoảng thời gian này nên tạm ngưng các bước chăm sóc da có tính đặc trị cao cũng như không nên thử các món mỹ phẩm mới để tránh rủi ro kích ứng da, mẩn đỏ, ngứa ngáy.

1. Tránh tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết có xu hướng làm suy yếu chức năng bảo vệ của lớp sừng. Khi da vốn đã mỏng manh do thức khuya hoặc bị khô cộng thêm lớp sừng bị mài mòn sẽ dễ gây ra hiện tượng châm chích, mẩn đỏ hoặc bong tróc. Ngày Tết chị em cũng có xu hướng trang điểm nhiều hơn nên khi phải tiếp xúc nhiều với hóa mỹ phẩm, có thể khiến da nhạy cảm, dễ kích ứng hơn.

Trong dịp Tết, làn da thường có xu hướng tiếp xúc nhiều với mỹ phẩm trang điểm, khói bụi và thay đổi sinh hoạt, vì vậy nên tạm ngưng tẩy da chết để hạn chế nguy cơ kích ứng. Việc loại bỏ tế bào chết liên tục trong giai đoạn này có thể khiến da mỏng hơn, dễ đỏ rát và nhạy cảm.

2. Tạm ngưng retinol

Retinol là một thành phần rất hiệu quả, nhưng nó đòi hỏi khả năng dung nạp cao của da. Khô da, bong tróc hoặc mẩn đỏ là những phản ứng thường gặp sau khi sử dụng. Vào dịp Tết Nguyên đán, thói quen ngủ không đều và khả năng phục hồi của da giảm sút khiến da dễ bị vượt quá ngưỡng dung nạp khi sử dụng retinol. Một khi bị kích ứng, rất khó để ổn định da trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến tình trạng da suốt kỳ nghỉ. Do đó, tốt nhất nên giảm tần suất hoặc tạm ngưng các thành phần chăm sóc da có hoạt tính mạnh như retinol, tretinoin,...

3. Tránh thử các sản phẩm chăm sóc da mới

Ngay cả khi các sản phẩm chăm sóc da mới được quảng cáo là dịu nhẹ, da vẫn cần thời gian thích nghi. Việc thử sản phẩm mới không phù hợp da hoặc nồng độ quá cao, rất dễ gây dị ứng, nổi mẩn hoặc ngứa. Hơn nữa, việc điều chỉnh hoặc phục hồi ngay lập tức trong kỳ nghỉ lễ là không dễ dàng. Vào thời điểm này, việc chăm sóc da nên ưu tiên sự an toàn và quen thuộc để hạn chế tối đa rủi ro.

Để bảo toàn làn da trong kỳ nghỉ lễ, tốt nhất chỉ nên áp dụng các bước cơ bản, đã quen thuộc hàng ngày, tránh thử các sản phẩm mới, nhất là các hoạt chất có tính đặc trị mạnh.