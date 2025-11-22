Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Khánh Linh - con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền năm nay đã tròn 18 tuổi. Mới đây, trên trang cá nhân của hoa hậu quê Hải Phòng đã đăng tải hình ảnh con gái với dòng chúc giản dị mà nhiều tình cảm.

Khánh Linh hiện tại đang đi du học ở nước ngoài nên Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nhắn gửi con sẽ "tổ chức sinh nhật bù sau".

Khi bước sang tuổi 18, con gái Nguyễn Thị Huyền sở hữu sắc vóc của một thiếu nữ xinh đẹp.

Được biết trước khi đi du học, cách đây ít năm, con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền mới đây đã được mẹ đưa đi Anh nghỉ hè. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2004 đã chia sẻ ảnh con gái cùng nhiều khoảnh khắc đẹp khi ở xứ sở sương mù.

Nguyễn Thị Huyền tiết lộ Khánh Linh được sinh ra tại Anh. Cô bé được 2 bên gia đình nội ngoại chăm sóc chu đáo khi ở nước ngoài. Mẹ đẻ Nguyễn Thị Huyền bình luận: "Công chúa (cách gọi yêu của gia đình Nguyễn Thị Huyền dành cho Khánh Linh) ơi. Con hãy nhìn phía sau con là hành lang của dãy nhà, là thiên đường của 2 bà cháu mình đó con ạ. Bố con đi làm. mẹ con đi học. Bà đã dắt con tập đi trên cái hành lang đó".

Được biết, Khánh Linh là kết quả của cuộc hôn nhân đầu giữa Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và chồng cũ là Tống Ngọc Trung, sinh năm 1978. Anh cũng là một người Hải Phòng du học tại Anh. Anh Tống Ngọc Trung lúc đó vừa hoàn tất khóa học thạc sĩ kinh tế. Trước khi sang Anh, anh Tống Ngọc Trung đã tốt nghiệp Đại học Xây dựng và làm việc ở Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, Hải Phòng.

Sau khi kết hôn, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hoàn toàn ở ẩn, cô tập trung chăm sóc con cái. Cô và chồng có một con gái tên Tống Khánh Linh. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau ngày kết hôn, cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Sau khi chia tay chồng, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lên Hà Nội sinh sống cùng bố mẹ. Cô không tham gia showbiz mà miệt mài làm nghiên cứu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngoài ra, hoa hậu gốc Hải Phòng còn tập trung kinh doanh nhà hàng.

Những năm gần đây, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hay khoe hình ảnh con gái trên trang cá nhân.

Khánh Linh đã bước vào tuổi 18, cô bé đã có chiều cao trên 1m70 và sắp vượt qua mẹ.

Nhan sắc của con gái Nguyễn Thị Huyền gây chú ý và dự đoán sẽ là hoa hậu tương lai. Tuy nhiên, cô bé lựa chọn con đường học hành và chưa có dấu hiệu lấn sân showbiz.