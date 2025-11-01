Sắc vóc tuổi tứ tuần của siêu mẫu Anh Thư

Hơn hai thập kỷ gia nhập làng giải trí, siêu mẫu Anh Thư vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, hình thể sexy. Ở tuổi 43 và trải qua một lần sinh nở, Anh Thư có vóc dáng nuột nà, vòng hai không mỡ thừa, hiện rõ cơ bụng săn chắc.

Chân dài sinh năm 1982 thường được đồng nghiệp, đàn em khen ngợi, ngưỡng mộ bởi 'body đỉnh', nhan sắc không chút dấu hiệu tuổi tác. Siêu mẫu còn tiết lộ 'ước 60 tuổi được đẹp như Lý Nhược Đồng'.

Người đẹp cho biết để giữ gìn sắc vóc và sức khỏe, cô ăn uống khoa học, điều độ kết hợp với lối sống năng động, tập thể dục đều đặn. Người mẫu từng hạn chế tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều gia vị, chuộng thịt nạc, trứng, cá, rau củ hấp, khi ngán, cô đổi sang nướng hoặc áp chảo.

Chế độ tập luyện của Anh Thư chủ yếu tập trung vào tăng cơ, giúp hình thể thêm săn chắc, định hình rõ nét đường cong cơ thể. Ngoài gym, Anh Thư thỉnh thoảng cũng tham gia các bộ môn thể thao như pickleball, thích bơi lội... góp phần không nhỏ tiêu hao calo dư thừa, cải thiện sức bền.

Trên trang cá nhân, Anh Thư không ngại thú nhận bản thân cũng có những ngày lười biếng, ngại đến phòng tập nhưng sau cùng vẫn nỗ lực giữ kỷ luật để cải thiện sức khỏe, vóc dáng.

Anh Thư gia nhập làng mẫu từ năm 2000, khi còn học lớp 12. Cô tham gia cuộc thi Giọt mực tím dễ thương do Thành đoàn và Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM tổ chức, giành ngôi á khôi 2. Sau đó cô gia nhập nhóm người mẫu Hoa Học Đường rồi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2000, dừng chân ở top 22. Năm 2001 Anh Thư thi tiếp Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, được đông đảo khán giả bình chọn, vào top 10.

Khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, Anh Thư cũng nhận được ủng hộ của khán giả. Về đời tư, cô có một cậu con trai (trái) 16 tuổi cao 1,84 m. Sau ly hôn, siêu mẫu kín tiếng về chuyện tình cảm.