Làn da đẹp căng bóng ở tuổi 39 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền được khán giả nhớ đến là một hoa hậu xinh đẹp trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2004. Năm ấy, cuộc thi thu hút gần 3.000 thí sinh ghi danh nhưng chỉ có 21 cô gái lọt vào chung kết. Kết quả, Nguyễn Thị Huyền đến từ Hải Phòng giành vương miện cao nhất. Á hậu 1 là Trịnh Chân Trân còn danh hiệu Á hậu 2 được trao cho Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Thời điểm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền mới 19 tuổi, đang là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cuối năm 2004, người đẹp đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) tại Trung Quốc.

Với khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc mang vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Á Đông, hình thể lợi thế (84-60-92) với chiều cao 1,72 m, Nguyễn Thị Huyền đã được Ban giám khảo Miss world chọn vào Top 15 (đồng hạng 10 với Hoa hậu Trung Quốc).

Sau 21 năm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền càng khiến khán giả yêu mến bởi đời sống kín tiếng cùng nhan sắc bền vững. Đặc biệt, có nhiều người rất thích làn da trắng trẻo, hồng hào của cô.

Để có được làn da căng bóng mịn màng, bí quyết đơn giản của Nguyễn Thị Huyền chính là không giảm cân một cách cực đoan. Nhờ vậy, cô giữ được một sức khỏe tốt và có làn da đẹp.

Trong cuộc sống, Nguyễn Thị Huyền tích cực tham gia chơi pickleball để cơ thể luôn khỏe mạnh, năng động.

Người đẹp tự tin khoe nhan sắc trẻ trung, cùng làn da khỏe khoắn.

Có làn da đẹp nên Nguyễn Thị Huyền tự tin chụp ảnh khoe cận mặt xinh tươi.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền dù không makeup nhưng vẫn có nhan sắc rực rỡ.

