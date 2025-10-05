Hình ảnh chân thực của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện tại miền Trung bão lũ

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền những ngày qua đã đi từ thiện cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 (Bualoi).

Được biết, Hoa hậu Việt Nam 2004 đã huy động bạn bè thu mua, gom nhu yếu phẩm cho hơn 1.300 hộ dân ở các vùng dân bị cô lập, như huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Ngoài ra, người đẹp gốc Hải Phòng còn đến huyện Nông Cống (Thanh Hóa) và các vùng lũ lụt ở Hà Giang để chia sẻ những mất mát do bão số 10 (Bualoi) gây ra cùng đồng bào.

Hình ảnh Nguyễn Thị Huyền giản dị trong chuyến đi từ thiện.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Thị Huyền viết nhật ký từng ngày thiện nguyện của mình. Cô kể: "Lúc 8 giờ sáng ngày 1/10/2025 tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Chuyến hàng đầu tiên bà con nhận được. Nước sạch lúc này như nước thánh. Có những nụ cười, có những giọt nước mắt đã rơi xuống, có những xúc cảm không thể tả bằng lời. Chỉ cần thấy nhau, mọi thứ đều nhẹ rồi. Không sao đâu".

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cũng mong muốn các hãng nước sạch hay thực phẩm giảm bớt giá để các đơn vị thiện nguyện có thể đến được nhiều người dân đang gặp nạn hơn.

Trong hành trình thiện nguyện những ngày qua, Nguyễn Thị Huyền vẫn cảm thấy xót xa vì "sức mình như muối bỏ biển". Khi đi thực tế, Hoa hậu Việt Nam 2004 mới thấu hiểu người dân vùng bão lũ mất mát quá nhiều và rất khó khăn.

"Mỗi lần quyết định đi làm từ thiện thực sự rất khó khăn! Vì mình biết mình sẽ phải vượt qua tâm lý: khi ra về vẫn còn rất nhiều ánh mắt, trái tim khác chưa được lau khô và sưởi ấm! Chặng đường về luôn khó khăn hơn lúc đi. Mong rằng hình ảnh của đàn cò trắng bay từ đám mây đen về phía mặt trời trong cuối hành trình này, như một tín hiệu đẹp cho những ngày tiếp theo" Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bày tỏ cảm xúc.

Ở đời thực, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sống kín tiếng, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong nhiều năm qua vẫn âm thầm tham gia các hoạt động thiện nguyện. Sau 21 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, người đẹp chọn rời xa showbiz, tập trung vào công việc chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo và giảng dạy.

Hiện tại, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có con gái lớn đang du học. Cô thường xuyên khoe con gái với niềm tự hào và hạnh phúc. Tuy nhiên, người đẹp vẫn giữ kín chuyện cá nhân để tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình.