Đại diện Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola đang được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật ở Hoa hậu Thế giới 2026. Cô có trang cá nhân với 10.000 người theo dõi và là người đẹp được các fan sắc đẹp Latinh yêu thích.

Joheirry Mola 24 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp và tốt nghiệp Đại học Iberoamericana (UNIBE) với bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Người đẹp tâm huyết với giáo dục, hiện đang làm giáo viên và điều hành sáng kiến ​​xã hội mang tên Voices of Tomorrow, nhằm mục đích trao quyền cho trẻ em và thanh thiếu niên bằng cách cung cấp cho họ những công cụ để chuẩn bị cho những thách thức toàn cầu.

Đại diện Chile - Ignacia Fernández là thí sinh gây chú ý ở châu Mỹ. Cô 27 tuổi, là người mẫu kiêm ca sĩ. Cô là giọng ca chính của ban nhạc death metal Decessus, được thành lập năm 2020 và từng biểu diễn tại các lễ hội ở Đức và Phần Lan. Đĩa đơn gần đây nhất của ban nhạc là Dark Flames , phát hành vào tháng 9/2025. Người đẹp nói tiếng Anh trôi chảy.

Fernández còn được công nhận là một trong những người mẫu hàng đầu của Chile, do Elite Model Management đại diện. Bên ngoài sân khấu và sàn catwalk, cô còn là người ủng hộ phúc lợi động vật.

Đại diện Ấn Độ - Nikita Porwal là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á. Cô là MC kiêm diễn viên sân khấu, từng đóng hơn 60 vở kịch. Nikita đã hoàn thành chương trình học tại trường Trung học phổ thông Carmel Convent và hiện học tại Đại học Maharaja Sayajirao Baroda.

Người đẹp Ấn Độ theo đuổi hành trình học tập để bổ sung cho khát vọng nghệ thuật. Cô mong muốn kết hợp giáo dục với niềm đam mê điện ảnh. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 18 với tư cách là người dẫn chương trình truyền hình. Cô cũng là tác giả của một vở kịch dài 250 trang có tựa đề Krishna Leela .

Đại diện Bolivia - Vanessa Kraljevic cũng là ứng viên được yêu thích ở châu Mỹ. 23, Vanessa đã tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Tôn giáo, Chính trị và Xã hội tại King's College London và hiện theo học ngành Luật tại Đại học Luật London.

Vanessa thành thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Italia, đồng thời có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý tại Anh. Dự án nhân ái của cô tập trung vào việc nâng cao nhận thức pháp lý cho cộng đồng nông thôn dễ bị tổn thương ở Nam Mỹ. Cô xây dựng sáng kiến này nhằm trao quyền cho trẻ em và thanh thiếu niên thông qua giáo dục pháp lý cơ bản.

Đại diện Cộng hòa Czech - Linda Górecká là ứng viên nổi bật ở châu Âu. Cô từng giành chiến thắng cuộc thi Miss Czech Republic 2025. Người đẹp có nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào, được nhận xét phù hợp tiêu chí Hoa hậu Thế giới.

Linda Górecká tham gia và hỗ trợ dự án Bellisky giúp đỡ phụ nữ ung thư vú và mong muốn chia sẻ về dự án này tại cuộc thi quốc tế mà cô tham gia.

Đại diện Australia - Olivija Spanovskis là ứng viên nổi bật của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cô 25 tuổi, mang hai dòng máu Australia - Latvia, là chuyên viên marketing trong ngành du lịch trải nghiệm. Cô đam mê giới thiệu những điểm đến xa xôi và ngoạn mục nhất của Australia.

Bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi, việc vượt qua những thử thách trong ngành đã thúc đẩy cô trong việc nâng đỡ người khác và khuyến khích họ theo đuổi ước mơ với sự tự tin và kiên trì.

Đại diện Bờ Biển Ngà - Fatima Koné là ứng viên nổi bật của châu Phi. Người đẹp 21 tuổi, đang theo học bằng Thạc sĩ Truyền thông chuyên nghiệp. Trước đó, cô đã có bằng cử nhân nghiên cứu quốc tế.

Đại diện Hy Lạp - Mikaela Kasari, 19 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,81 m, là sinh viên Đại học Harokopio ở Athens. Cô là thí sinh có hình thể ấn tượng nhất khu vực châu Âu.

Đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đánh giá là ứng viên nổi bật của khu vực Đông Nam Á. Cô sinh năm 2001, cao 1,85 m, đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Bảo Ngọc đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2022 và trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Intercontinental. Cô đã tốt nghiệp loại Giỏi khoa Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế TPHCM. Bảo Ngọc có trình độ học vấn ấn tượng với IELTS 8.0. Cô còn là nhà sáng lập dự án Gen Zero. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy người trẻ và cộng đồng hành động vì môi trường.