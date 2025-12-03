Ô nhiễm không khí âm thầm gây lão hóa da và rụng tóc

Những ngày gần đây, chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục ở mức xấu, kéo theo hàng loạt cảnh báo sức khỏe. Theo các chuyên gia da liễu, ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến phổi mà còn gây tổn thương âm thầm lên da và tóc, thúc đẩy quá trình lão hóa từ bên ngoài.

Ô nhiễm không khí âm thầm tấn công làn da và mái tóc, thúc đẩy lão hóa, da xỉn màu, tóc yếu và rụng.

Bụi mịn PM2.5, NO₂ và nhiều kim loại nặng trong không khí có kích thước cực nhỏ, đủ khả năng xuyên qua lỗ chân lông và bám lại trên da. Khi xâm nhập, chúng kích hoạt stress oxy hóa, nguyên nhân làm đứt gãy collagen và elastin, khiến da xỉn màu, kém đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn sớm. Bác sĩ da liễu tại Mỹ GS. Maria Wei (Đại học California, San Francisco) cho biết các chất ô nhiễm, đặc biệt khói bụi từ môi trường, "có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm da, tăng tốc lão hóa và khiến da dễ kích ứng hơn, ngay cả ở người trẻ".

Ô nhiễm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hàng rào bảo vệ da, làm da mất nước nhanh, dễ khô căng và nhạy cảm hơn với mỹ phẩm. Nhiều trường hợp ghi nhận mụn tăng lên trong những ngày chỉ số AQI cao. Bụi bẩn kết hợp với bã nhờn tạo thành nút tắc trong nang lông, gây mụn đầu đen, đầu trắng và cả mụn viêm dai dẳng.

Không chỉ làn da, tóc và da đầu cũng chịu tác động nặng nề. Bụi mịn và độc chất môi trường bám lên bề mặt sợi tóc, phá vỡ lớp biểu bì khiến tóc khô xơ, chẻ ngọn và mất độ bóng. Viêm da đầu âm ỉ do ô nhiễm còn tạo điều kiện cho nấm men phát triển mạnh, gây ngứa và gàu. Nghiên cứu về stress oxy hóa chỉ ra rằng bụi mịn có thể làm tổn hại nang tóc, dẫn đến rụng tóc nhiều hơn bình thường.

Trong bối cảnh ô nhiễm ngày một gia tăng, các bác sĩ khuyến nghị ưu tiên làm sạch da, tóc kỹ hơn vào cuối ngày, kết hợp sản phẩm chống oxy hóa và luôn sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài. Với tóc, nên duy trì gội đầu đều đặn, kết hợp sản phẩm phục hồi lớp biểu bì và đội mũ khi di chuyển ngoài đường.

