Bí quyết giúp môi căng mọng bất chấp thời tiết hanh khô

Tẩy tế bào chết

Nhiều người chỉ tập trung tẩy tế bào chết cho da mặt mà quên mất sừng ở môi. Da chết quá nhiều có thể dẫn đến bong tróc và thô ráp môi, ảnh hưởng đến hiệu quả của các sản phẩm dưỡng môi tiếp theo. Bạn có thể sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết chuyên dụng cho môi hoặc tự làm hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên từ đường và mật ong.

Bỏ thói quen liếm môi, bóc da môi, giúp hạn chế hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, duy trì vẻ mịn màng, căng mọng.

Chống nắng

Nhiều người chú trọng chống nắng cho mặt và toàn thân nhưng lại thường bỏ quên đôi môi. Da môi tương đối mỏng và dễ bị tổn thương bởi tia UV. Tiếp xúc lâu dài với ánh nắng mặt trời có thể khiến môi bị thâm hoặc nứt nẻ. Lựa chọn son dưỡng môi có chỉ số chống nắng (SPF) có thể bảo vệ môi hiệu quả khỏi tác hại của tia UV. Thói quen đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài trời cũng góp phần bảo vệ da môi khỏi tác hại của tia UV, từ đó hạn chế khô nẻ.

Tránh liếm môi

Khi môi bị khô, nhiều người có thói quen liếm môi, nhưng hành động này chỉ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Các enzyme trong nước bọt có thể làm hỏng hàng rào bảo vệ da môi, dẫn đến tình trạng khô môi nghiêm trọng hơn. Bạn nên mang theo son dưỡng bên mình để sử dụng khi cần thiết đồng thời bỏ thói quen liếm môi, bóc da môi bong tróc.

Uống nhiều nước hơn

Môi khô nứt nẻ không chỉ liên quan đến môi trường bên ngoài mà còn liên quan mật thiết đến tình trạng hydrat hóa và dinh dưỡng của cơ thể. Duy trì lượng nước uống đầy đủ hàng ngày và tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin B, vitamin E và axit béo thiết yếu có thể duy trì hiệu quả đôi môi khỏe mạnh và căng mọng.

Uống đủ lượng nước cơ thể cần là nền tảng cơ bản để duy trì độ ẩm cho làn da tổng thể, hạn chế khô nẻ, bong tróc trong những ngày thời tiết khô hanh. Lượng nước cụ thể mỗi cá nhân cần cũng có thể tính dựa trên cân nặng, theo công thức: cân nặng (kg) x 0,033.

Thoa son dưỡng trước khi ngủ

Nhiều người sử dụng son dưỡng môi vào ban ngày nhưng thường bỏ bê việc chăm sóc môi vào ban đêm. Thoa một lớp son dưỡng môi dày hoặc mặt nạ dưỡng ẩm môi trước khi đi ngủ có thể phục hồi đôi môi qua đêm, giúp môi mềm mại, bớt khô nẻ hơn vào ngày hôm sau.