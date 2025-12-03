Hơn 70 người đẹp Miss Cosmo 2025 trình diễn thời trang tại Quảng trường Ngọ Môn

Sự kiện nhận được sự đồng hành của Sở Văn hóa & Thể thao Thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và thời trang Việt Nam.

Sau những hoạt động chào sân sôi động tại TP.HCM, hành trình Miss Cosmo 2025 bước vào giai đoạn hấp dẫn với điểm dừng chân đầu tiên tại Cố đô Huế. Tại đây, hơn 70 hoa hậu quốc tế nhanh chóng hòa nhịp cùng văn hóa địa phương qua những trải nghiệm đặc sắc, từ tham quan chùa Thiên Mụ đến thưởng thức ẩm thực và các đặc sản đa dạng của vùng đất cố đô.

Điểm nhấn của chặng hành trình này là Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2, sự kiện mở màn chính thức trong khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025. Tiếp nối thành công mùa 1 tại Tràng An (Ninh Bình), Hello Cosmo From Vietnam mùa 2 chọn Cố đô Huế, địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025.

Miss Cosmo chọn Huế không chỉ vì đây là vùng đất di sản, mà bởi chính vẻ trầm mặc và giàu bản sắc của nơi đây đã tạo nên một phông nền văn hóa tuyệt đẹp. Lần đầu tiên, một sàn runway quy mô được thiết lập ngay trên trục chính Quảng trường Ngọ Môn, với sân khấu bắt qua hồ nước, tái hiện hành trình kết nối giữa các lớp không gian phong thủy Đất, Nước, Di sản, Con người.

Đương kim Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid (người Indonesia) và Á hậu Miss Cosmo 2024 Karnruethai Tassabut (người Thái Lan) mở màn show diễn.

Tâm điểm chương trình chính là màn ra mắt BST Fall-Winter 2025 của NTK Lê Thanh Hòa qua màn trình diễn ấn tượng bởi hơn 70 thí sinh Miss Cosmo 2025. Lấy cảm hứng từ Đại Nội và Kinh thành Huế, BST được ví như một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nơi thời trang trở thành lăng kính đưa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

NTK Lê Thanh Hòa khéo léo chuyển tải hình ảnh tường thành rêu phong, mái ngói cổ kính, khung cửa chạm rồng phượng, cùng các giá trị thủ công truyền thống: Sơn mài, Pháp lam, thêu cung đình, tranh kính, hay trang phục truyền thống như áo Ngũ Thân, Nhật Bình. Tất cả được tái hiện qua kỹ thuật hiện đại, tạo nên một khúc giao hưởng đặc biệt giữa di sản và phong cách đương đại.

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh tại sự kiện.