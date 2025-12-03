Tiên Nguyễn diện đầm nghìn USD khoe body khi đi ăn cưới

Hôm 29/11, Tiên Nguyễn đến tham dự tiệc cưới của thiếu gia Phan Hoàng và tiểu thư Ruby Nguyễn. Con gái của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn chọn diện bộ đầm đỏ rực, thiết kế ôm sát để khoe hình thể.

Nàng fashionista chụp hình cùng em trai Hiếu Nguyễn và 'em dâu tương lai' Marie Trâm Anh. Chiếc đầm màu đỏ rượu vang với thiết kế cắt xẻ táo bạo giúp Tiên Nguyễn trông nổi bật.

Mẫu đầm mà người đẹp chọn là sáng tạo của Versace - một trong những thương hiệu xa xỉ mà cô thường xuyên diện. Nhà mốt định giá gần 3.000 USD (gần 80 triệu đồng) cho thiết kế với nhiều khoảng hở ở ngực, xẻ đùi cao, tạo điểm nhấn bằng kỹ thuật xếp lớp.

Vốn trung thành với phong cách sexy, em chồng Tăng Thanh Hà ưa chuộng váy bodycon tôn hình thể mỗi khi đi ăn cưới.

Rich kid thường xuyên đến chúc mừng bạn bè với những mẫu đầm làm nổi bật làn da nâu, ngực đầy. Các trang phục của Tiên Nguyễn chủ yếu là hàng hiệu xa xỉ.

Tiên Nguyễn từng gây chú ý khi mặc đầm hở eo, xẻ đùi cao đến dự đám cưới Kathy Uyên hồi 2023.

Hot girl tôn body qua chiếc đầm ôm cut-out ở vai, ngực trong đám cưới một người bạn.