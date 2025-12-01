Dưỡng ẩm da mặt bằng 5 loại củ quả thường có trong tủ bếp

Khi thời tiết hanh khô hoặc da trở nên căng rát vì thiếu ẩm, bạn không nhất thiết phải tìm đến những sản phẩm đắt tiền. Ngay trong tủ bếp, nhiều loại củ quả quen thuộc lại là trợ thủ cấp ẩm tự nhiên, an toàn và dễ sử dụng, phù hợp cho cả những ngày bận rộn.

Khoai tây - làm dịu và giữ nước cho da

Mặt nạ khoai tây sữa tươi giúp cấp ẩm, làm dịu da khô, sần ráp.

Khoai tây chứa hàm lượng nước cao cùng vitamin B6 và kali giúp làm dịu vùng da khô, hỗ trợ phục hồi hàng rào ẩm. Bạn có thể nghiền khoai tây luộc, trộn thêm một thìa sữa tươi không đường rồi đắp trực tiếp lên mặt 10-15 phút. Hỗn hợp giúp bề mặt da mềm mại, giảm tình trạng sần ráp.

Khoai lang - giàu vitamin A và chất chống oxy hóa

Khoai lang nghiền kết hợp với mật ong tạo thành mặt nạ dưỡng ẩm sâu, đồng thời làm sáng da. Vitamin A trong khoai lang hỗ trợ tái tạo lớp biểu bì, trong khi mật ong giữ ẩm và kháng khuẩn tự nhiên. Hỗn hợp phù hợp với da khô hoặc da hỗn hợp thiên khô.

Cà chua - cấp ẩm nhẹ và tăng độ đàn hồi

Cà chua chứa lycopene và vitamin C giúp da mềm, giảm xỉn màu. Xay nhuyễn cà chua rồi trộn với vài giọt dầu oliu, thoa lên mặt trong 10 phút có thể mang lại cảm giác căng mọng và tươi tắn hơn. Công thức này phù hợp dùng 1-2 lần mỗi tuần.

Dưa chuột - 'ngân hàng nước' tự nhiên

Dưa chuột cấp nước cho da tức thì, giúp da mềm mịn.

Dưa chuột là nguyên liệu dưỡng ẩm quen thuộc nhờ khả năng cấp nước tức thì. Chỉ cần thái lát mỏng, ướp lạnh vài phút rồi đặt lên mặt, dưa chuột giúp làm dịu da, thu nhỏ lỗ chân lông và giảm khô căng. Các chuyên gia khuyên sử dụng 3 - 4 lần mỗi tuần để duy trì độ ẩm mượt.

Bí đỏ - nuôi dưỡng sâu cho da khô nứt

Bí đỏ rất giàu beta-carotene và vitamin E, giúp làm dịu da khô do thời tiết. Khi hấp mềm và nghiền nhuyễn, bí đỏ có thể kết hợp cùng sữa chua để tạo lớp mặt nạ dưỡng. Sau khoảng 15 phút, da sẽ mềm hơn và hạn chế bong tróc rõ rệt.

Lưu ý khi dưỡng da bằng nguyên liệu tự nhiên

Chuyên gia da liễu khuyến nghị thử trước trên một vùng da nhỏ để tránh kích ứng. Các loại mặt nạ từ củ quả nên dùng tối đa 2 - 3 lần mỗi tuần và không thay thế hoàn toàn kem dưỡng. Sau khi đắp, cần rửa sạch và khóa ẩm bằng một sản phẩm phù hợp để duy trì hiệu quả.