Dương Mịch giữ vóc dáng đồng hồ cát nhờ ăn đủ, tập bền

Sina nhận xét Dương Mịch có đường cong tinh tế chứ không mang dáng vẻ mảnh khảnh thiếu sức sống. Ảnh: Instagram yangmi

Ở tuổi gần 40, Dương Mịch vẫn được xem là biểu tượng sắc vóc của Cbiz, được truyền thông Hoa ngữ gọi là "chuẩn đồng hồ cát" bởi sự kết hợp hài hòa giữa vòng eo nhỏ, phần hông đùi đầy đặn và đôi chân dài thanh mảnh. Theo Sina, với vòng eo dao động 57 - 60 cm, chiều cao 1,68 m và cân nặng ổn định quanh 45 - 48 kg, cô trông không gầy gò mà mang vẻ mềm mại, cân đối. Khung xương nhỏ cùng cách tập luyện tập trung vào đường cong giúp phần eo Dương Mịch trông thon mà không bị hóp, trong khi phần hông và vai vẫn giữ độ đầy tự nhiên. Tỷ lệ cơ - mỡ cân bằng khiến cơ thể cô nhìn trẻ trung, săn chắc.

Bí quyết giúp Dương Mịch duy trì hình thể này đến từ thói quen ăn uống tối giản nhưng khoa học. Cô không theo đuổi chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay nhịn ăn triệt để. Thay vào đó, cô ăn đủ các nhóm chất, ưu tiên thực phẩm lành mạnh và duy trì khẩu phần nhỏ. Trong một ngày, cô chia nhiều bữa nhỏ để tránh việc quá đói rồi ăn bù, đồng thời giữ cho cơ thể ổn định năng lượng. Những món ăn giàu chất xơ, protein nạc và tinh bột tiêu hóa chậm luôn được cô lựa chọn để hạn chế tích mỡ ở vùng eo. Vào buổi tối, cô chọn thức ăn nhẹ, dễ tiêu nhằm tránh cảm giác nặng bụng. Nhiều năm qua, cô cũng duy trì thói quen ghi lại thực đơn mỗi ngày để nhận biết mình đã ăn gì và điều chỉnh phù hợp.

Trong hình ảnh mới chia sẻ trên Weibo, Dương Mịch khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc. Ảnh: Weibo

Bên cạnh đó, Dương Mịch cũng xây dựng thói quen vận động. Sau mỗi bữa ăn, cô luôn đứng hoặc đi lại khoảng 30 phút thay vì ngồi hoặc nằm ngay, bởi điều này giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và giảm nguy cơ tích mỡ bụng, nguyên nhân chính khiến vòng hai dễ tăng kích thước. Khi làm việc hay di chuyển giữa các lịch trình dày đặc, cô tranh thủ đi bộ để cơ thể luôn trong trạng thái hoạt động nhẹ nhàng, từ đó giữ chân và eo luôn gọn. Ngoài ra, yoga và các bài tập giãn cơ là phần không thể thiếu trong lịch trình của cô. Những buổi tập này không chỉ giúp phần core săn chắc mà còn tạo độ mềm mại cho dáng người, giúp cô luôn xuất hiện với vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng.

Điều đáng nói là Dương Mịch không đặt áp lực phải tập thật nặng. Cô chỉ cần 20 - 40 phút vận động mỗi ngày nhưng duy trì đều đặn suốt nhiều năm. Chính sự bền bỉ ấy, chứ không phải các phương pháp cấp tốc, là yếu tố giúp cô giữ được vóc dáng lý tưởng dù lịch trình bận rộn và cơ thể trải qua nhiều giai đoạn thay đổi.

Dương Mịch từng kết hôn với nam diễn viên Lưu Khải Uy vào năm 2014 và cả hai có một con gái tên Tiểu Gạo Nếp trước khi chính thức ly hôn vào năm 2018. Ảnh: Instagram yangmi

Dương Mịch sinh năm 1986, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng từ khi còn nhỏ với vai diễn trong Đường triều bí sử. Cô bứt phá nhờ loạt phim đình đám như Cung tỏa tâm ngọc, Tiểu thời đại, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa... và có lượng người hâm mộ đông đảo khắp châu Á. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn hoạt động mạnh trong lĩnh vực thời trang, liên tục xuất hiện trên trang bìa các tạp chí lớn và được đánh giá cao về phong cách. Dương Mịch cũng được chú ý bởi vóc dáng thon gọn, gu thẩm mỹ hiện đại và hình ảnh làm việc chuyên nghiệp.