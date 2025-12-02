3 bước ngừa lão hóa bác sĩ da liễu không bỏ qua

Christine Hall, 44 tuổi, từng là dược sĩ trước khi tập trung vào lĩnh vực thẩm mỹ y khoa. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ Dược hạng Nhất tại Đại học Cardiff, hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học tại Tây Bắc London và trở thành bác sĩ đa khoa chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ. Christine lớn lên ở Anh nhưng cũng dành nhiều thời gian ở Hàn Quốc mỗi năm nên thường kết hợp cả hai kiểu chăm sóc da Hàn Quốc lẫn phương Tây để duy trì vẻ ngoài rạng rỡ.

Bác sĩ da liễu Christine Hall

Quy trình chăm sóc da hàng ngày của Christine gồm 13 bước. Đôi khi bận rộn khiến cô không thể hoàn tất cả 13 bước song có những bước cô không bao giờ bỏ qua vì chúng đã được "chứng minh có tác dụng chống lão hóa".

1. Vitamin C

Chuyên gia da liễu có thói quen sử dụng serum vitamin C vào buổi sáng. Đây là chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tế bào bị tổn thương do stress oxy hóa - một quá trình liên quan đến lão hóa và bệnh tật.

Nghiên cứu cho thấy việc dùng vitamin C ngoài da có tác dụng chống lão hóa, vì nó có khả năng thúc đẩy sản xuất collagen - thành phần cấu tạo chính của da mà cơ thể sản sinh ít dần theo tuổi tác. Cũng có một số bằng chứng cho thấy vitamin C có thể làm giảm sự xuất hiện của các đốm đen liên quan đến lão hóa và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Christine sử dụng vitamin C dành cho da dầu, da dễ nổi mụn của SkinCeuticals.

2. Kem chống nắng

Mỗi sáng, Christine đều thoa kem chống nắng có chỉ số SPF 50+, loại dành cho da dầu. Tia UV có thể khiến da lão hóa sớm, dẫn đến nếp nhăn, đốm nâu và giảm độ đàn hồi. Nghiên cứu cho thấy SPF ngăn chặn tia UV tiếp cận và xuyên qua da khi được thoa thường xuyên.

Theo khuyến cáo của Skin Cancer Foundation, nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng có khả năng bảo vệ da khỏi cả tia UVB gây cháy nắng và tia UVA gây lão hóa sớm.

3. Retinol

Retinol ban đầu được ứng dụng vào điều trị mụn trứng cá, nhưng hoạt chất này ngày càng phổ biến, được sử dụng để điều trị hầu hết các vấn đề về da, bao gồm các vết thâm, lỗ chân lông to, nếp nhăn. Retinol giúp tăng tốc độ tái tạo tế bào da, làm thông thoáng lỗ chân lông và tăng sản xuất collagen, tất cả đều giúp da trông mịn màng và trẻ trung hơn.

Christine hiện sử dụng retinol nồng độ cao, cần có đơn thuốc ở Anh. Cô có thói quen chăm sóc da mỗi tối với hoạt chất này từ năm 35 tuổi, sau đó sẽ thoa thêm một lớp kem dưỡng ẩm dày để hạn chế tác dụng phụ gây khô da của retinol.

Sau khi thoa retinol, Christine kết thúc chu trình chăm da buổi tối với kem dưỡng chứa ceramide từ thương hiệu Hàn Quốc Centellian 24 nhằm khóa ẩm, hạn chế tình trạng khô căng da do retinol.