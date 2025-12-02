Bí quyết giúp 'Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' 57 tuổi có vòng eo 56 cm

"Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan" Tiêu Tường vừa phát hành bộ ảnh lịch kỷ niệm 30 năm sự nghiệp và chào đón năm mới 2026. Ở tuổi 57, Tiêu Tường vẫn khiến người xem ngưỡng mộ khi duy trì được vẻ tươi trẻ, vóc dáng thon gọn cùng vòng eo "con kiến" 56 cm.

Việc duy trì vóc dáng đỉnh cao qua nhiều năm của Tiêu Tường không chỉ nhờ sự kỷ luật trong tập luyện yoga mà còn bởi cô là một người ăn chay trường, luôn kỹ lưỡng trong việc xây dựng thực đơn hàng ngày. Theo Bella, bí quyết quan trọng đầu tiên nằm ở phương pháp dưỡng sinh dựa trên nguyên lý Ngũ hành mà Tiêu Tường đã áp dụng trong thời gian dài. Cô đặc biệt chú trọng việc điều chỉnh chế độ ăn uống theo sự thay đổi của 4 mùa với các nguyên liệu có màu sắc khác nhau.

Ở tuổi 57, Tiêu Tường vẫn giữ được vẻ tươi trẻ cùng vòng eo 56 nhờ chế kỷ luật trong độ ăn uống và tập luyện. Ảnh: Zhen Shi Aesthetics Charity Foundation

Cụ thể, mùa xuân, cô ưu tiên các loại rau củ quả màu xanh để bổ gan. Hè sang, Tiêu Tường sử dụng thực phẩm màu đỏ để bổ sung khí huyết. Thu đến, cô lại chọn thực phẩm màu trắng để dưỡng phổi, còn mùa đông lạnh giá, người đẹp tập trung vào thực phẩm màu đen để giúp tiêu trừ ẩm thấp và bổ thận.

Ngoài ra, để duy trì làn da luôn rạng rỡ, mỹ nhân Đài Loan thường xuyên bổ sung các loại "thực phẩm màu trắng" giàu dưỡng chất làm đẹp vào khẩu phần ăn. Các món như củ niễng, sữa, củ mài, sữa chua và nấm tuyết không chỉ có lượng calo thấp, giúp giảm cân dễ dàng mà còn được biết đến là nguồn cung cấp collagen dồi dào, giúp làn da luôn tươi trẻ vượt thời gian.

Nếu muốn thử phương pháp giảm cân chay của Tiêu Tường, người ăn kiêng có thể bắt đầu bằng cách điều chỉnh ba bữa ăn hàng ngày của mình. Bữa sáng được khuyến nghị nên có khoảng 300-350 kcal, khởi đầu ngày mới bằng một sự kết hợp nhẹ nhàng nhưng vẫn no bụng cùng một củ khoai lang hấp với sữa chua không đường và một lượng nhỏ các loại hạt, kèm theo một tách cà phê đen hoặc trà không đường. Sự kết hợp này giúp ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa đầy hơi, và tránh việc ăn quá nhiều do quá trình trao đổi chất chậm hơn vào buổi sáng.

Tiếp theo, bữa trưa áp dụng mô hình đĩa ăn kiểu Địa Trung Hải. Bữa ăn này nên tập trung vào protein thực vật chất lượng cao như đậu gà hoặc đậu phụ non làm thành phần chính, kết hợp với tinh bột phức tạp như gạo lứt hoặc salad quinoa và hai phần rau trở lên như rau bina, bông cải xanh, cà rốt, cà chua và một thìa cà phê dầu ô liu, chanh. Sự kết hợp giữa chất xơ cao và protein thực vật cao không chỉ giúp dạ dày dễ chịu hơn mà còn tránh được tình trạng mệt mỏi sau bữa trưa.

Để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa vào ban đêm và hỗ trợ giảm cân tối đa, bữa tối sẽ kết thúc bằng một món nhẹ nhàng, ấm nóng. Một bát súp rau củ làm từ bắp cải, cà chua, hành tây, nấm, chế biến ít dầu kết hợp nguồn protein dễ tiêu như một quả trứng hấp hoặc nửa hộp đậu phụ non là lựa chọn hoàn hảo. Nếu muốn đầy đặn hơn, bữa ăn có thể bổ sung 100 gram bí đỏ hấp hoặc một phần salad mộc nhĩ lạnh. Bữa tối này vừa thỏa mãn cơn thèm, lại không gây nặng bụng, phù hợp cho người đang giảm cân.

Ngoài ra, vì người ăn chay thường dễ đói nên nếu thèm ăn vặt vào buổi chiều hoặc tối có thể chọn các thực phẩm nguyên chất, ít calo. Một ly sữa đậu nành không đường 200 ml, một phần trái cây theo mùa như kiwi, bưởi, nửa quả táo hoặc đồ uống giấm rong biển và mộc nhĩ ít đường sẽ giúp thỏa mãn cơn thèm mà không làm tăng lượng calo đáng kể.

Với mục đích giảm cân, người ăn chay nên ăn các bữa theo thứ tự rau củ, protein, tinh bột để giúp ổn định lượng đường trong máu và kéo dài cảm giác no. Họ cũng cần duy trì lượng nước uống hàng ngày từ 1.500-2.000 ml. Ngoài ra cần tránh món nhiều tinh bột và nêm nếm đậm đà vào buổi tối, đồng thời phải đảm bảo cung cấp protein từ các nguồn như đậu phụ, đậu nành edamame, đậu gà, các loại hạt và trứng.

Tiêu Tường sinh năm 1968, gia nhập showbiz với vai trò người mẫu quảng cáo, sau đó, rẽ hướng diễn xuất và ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm như Tình thâm không oán hận, Một thoáng mộng mơ, Bên nhau nơi chân trời, Ngày mai có em, Tiểu lý phi đao. Cô là một trong những mỹ nhân nức tiếng showbiz Hoa ngữ thập niên 1990.

"Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan" Tiêu Tường. Ảnh: Stephanieh813