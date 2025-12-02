Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa'

Võ Hạ Trâm đã đến phòng tập gym với body thực tế được chụp bằng "cam" thường. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Chạy show dữ quá bây giờ mới quay lại phòng tập và bắt đầu cuộc chơi “không mỡ thừa”. Nói chứ muốn có sức để hát, để bay show điên đảo, để chăm con, để dạy học thì kiểu gì cũng phải đầu tư dinh dưỡng và thể dục thôi mọi người ạ. Sức khỏe là vàng".

Thực tế, ở ngoài đời, Võ Hạ Trâm cũng luôn ý thức đến việc siết cân, giữ dáng bằng cách ăn uống. Cô nói giảm cân có lành mạnh hay không phụ thuộc đến 80% vào chế độ ăn. Là người theo đuổi chế độ chay trường nên nguồn dinh dưỡng của cô hoàn toàn đến từ các loại rau củ quả.

Cụ thể, bữa sáng của cô thường có một ly protein shake kèm theo một quả chuối, một quả ớt chuông đỏ cùng lượng nhỏ các loại hạt. Bữa trưa và bữa tối thường có cơm gạo lứt hoặc bún, phở làm từ gạo lứt hay khoai lang, các loại hạt đậu.

Võ Hạ Trâm cũng chú trọng cân bằng tỷ lệ của các nhóm dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày sao cho bao gồm cả carb, chất xơ, đạm thực vật. Bữa phụ trong ngày chủ yếu là các loại trái cây tươi hoặc sữa đậu nành hay một ly protein shake.

Bên cạnh đó, cô cũng hạn chế tối đa dầu mỡ, ưu tiên cách chế biến hấp, luộc để bảo toàn dinh dưỡng.

Nữ ca sĩ nói: "Tiêu thụ nhiều dầu mỡ được đun ở nhiệt độ cao lâu ngày sẽ tích tụ thành mỡ nội tạng, không tốt cho sức khỏe nên tôi chủ yếu xào với nước chứ không dùng dầu mỡ hoặc sau khi tắt bếp, tôi sẽ cho thêm chút dầu oliu nhằm bổ sung thêm chất béo tốt cho cơ thể".

Ngoài ăn uống, Võ Hạ Trâm còn tâm sự bản thân phải chăm thể dục, thể thao. Cô chia sẻ kinh nghiệm: "Hãy giảm cân khoa học, kiểm soát thức ăn bạn ăn mỗi ngày và tập thể dục, đó là chân ái giảm cân lành mạnh, khoa học các bạn nhé".

Vốn quen với việc tập thể dục thể thao từ khi son rỗi nên khoảng ba tháng sau khi sinh con, Võ Hạ Trâm tập luyện nhẹ nhàng trở lại.

Nữ ca sĩ chọn tập yoga để cơ thể dần thích nghi với việc tập luyện, cải thiện độ dẻo dai, linh hoạt. Dần dần, nữ ca sĩ tăng cường độ tập luyện để đốt mỡ, tăng cơ.

Võ Hạ Trâm hiện tập luyện 6 buổi trong tuần. Cô dành 3 buổi cho gym, 2 buổi cho yoga và một buổi kickboxing. Nhờ chăm chỉ tập luyện như vậy nên Võ Hạ Trâm giữ được sức khỏe cùng cơ thể săn chắc gọn gàng.

