Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Phan Minh Huyền kể về những ngày từng chịu nỗi khổ thèm quá nhưng phải ăn… từng hạt xôi chỉ để giữ gìn hình ảnh hoàn hảo từng centimet trên màn ảnh. Để sở hữu vẻ ngoài chỉn chu đến vậy, nữ diễn viên đã phải vượt qua những nỗi khổ mà không phải chị em nào cũng đủ kiên nhẫn chịu đựng.

Phan Minh Huyền phải giảm cân rất khắc nghiệt để vào phim "Cách em 1 milimet".

Trong bộ phim đang thu hút sự quan tâm và yêu thích lớn từ khán giả, vai Ngân do Phan Minh Huyền đảm nhận nhận nhiều lời khen bởi thiết lập nhân vật chỉn chu cùng gu thời trang thanh lịch, tinh tế, đơn giản, rất hợp mắt đa số chị em, đặc biệt là giới công sở. Với vai diễn này, Phan Minh Huyền được đánh giá cao nhờ lối diễn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, lột tả trọn vẹn hình ảnh người phụ nữ trẻ thành công nhưng giấu trong mình nhiều dằn vặt, nội tâm không bình yên trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo mà cô vẫn kiên cường chịu đựng để gìn giữ gia đình vì con.

Khán giả đặc biệt dành sự chú ý cho ngoại hình của Phan Minh Huyền trong phim, khi cô được nhận xét là “đẹp từng centimet”: vóc dáng chuẩn, diện trang phục nào cũng tôn dáng, gương mặt thon thả, thanh thoát, mái tóc dài mượt mà… tất cả tạo nên hình ảnh nữ tổng tài quyền lực nhưng vẫn thanh lịch.

Phan Minh Huyền mong muốn đẹp từng centimet khi lên phim.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, để lên phim với diện mạo hoàn hảo nhất và “cân” được mọi outfit, dù bản thân vốn có hình thể mảnh mai, cân đối, cô vẫn phải tiếp tục giảm thêm vài cân cho phù hợp với “tỷ lệ màn hình”.

Phan Minh Huyền tiết lộ, người ngoài đời và người trên màn hình tivi thường có sự chênh lệch 3 – 4kg. Vì vậy, trước khi nhận lời tham gia “Cách em 1 milimet”, cô đã chủ động lên kế hoạch siết cân để giảm đúng số cân đó. Chính vì vậy, thời điểm quay phim, nhiều khán giả khi gặp cô ngoài đời đã không khỏi xót giùm nữ diễn viên vì cô… siêu mảnh mai, thế nhưng khi lên phim, hình ảnh này lại vừa vặn, hợp mắt như những gì khán giả thấy.

Bình thường cô mặc size S, nhưng để vào phim, Phan Minh Huyền đã tập luyện để xuống size XS. Đặc biệt, vòng eo của cô thậm chí còn nhỏ hơn cả size XS, nên mỗi khi nhận trang phục từ các nhãn hàng gửi đến để diện trong phim, cô vẫn phải bóp eo để trang phục vừa vặn hơn.

Phan Minh Huyền giảm quần áo từ size S xuống size XS.

Việc giảm cân vốn không dễ dàng với bất cứ ai, và Phan Minh Huyền cũng không ngoại lệ. Trước khi bấm máy một tháng, cô bắt đầu điều chỉnh chế độ sinh hoạt: ngủ sớm hơn, ăn uống lành mạnh, hạn chế tinh bột nhưng chưa đến mức quá khắc nghiệt. Đến sát ngày bấm máy, cô áp dụng chế độ cắt tinh bột hoàn toàn để gương mặt nhẹ nhàng hơn khi lên hình. Sau 1 – 2 ngày quay đầu tiên, cô lại xem lại hình ảnh của mình trên màn ảnh để điều chỉnh cân nặng cho phù hợp.

“Cắt tinh bột là cả một cực hình. Khi ăn quá ít tinh bột, đầu óc mình dễ đãng trí, trí nhớ giảm đi. Có hôm Huyền đi ăn cùng bạn, bữa ăn rất ngon và có món xôi Huyền đặc biệt yêu thích, nhưng không dám ăn. Nhìn đĩa xôi mà thèm đến nao lòng, Huyền chỉ dám ăn vài hạt xôi để nhớ vị, đỡ cơn thèm. Huyền vốn là người rất thích ăn tinh bột, nên việc giảm cân thật sự là thử thách lớn mà Huyền phải vượt qua để có thể lên phim với tạo hình hoàn hảo nhất. Nhưng bù lại, Huyền hạnh phúc khi được khán giả khen ngợi rất nhiều về ngoại hình phù hợp với nhân vật Ngân. Huyền và Ngân đã và đang cùng nhau nỗ lực để mang đến một nhân vật khiến khán giả yêu thương, đồng cảm", nữ chính "Cách em 1 milimet" tâm sự.

Sắc vóc sau khi siết cân của Phan Minh Huyền.

Nữ diễn viên cho biết, cắt tinh bột giúp giảm cân nhanh, nhưng kéo theo đó là tình trạng khó tập trung, đôi khi hơi buồn bực và dễ cáu gắt. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến cảm xúc diễn xuất vì cô đã quá quen với việc phải giữ chế độ khắt khe mỗi khi bước vào dự án mới. Trước và trong mỗi bộ phim, Phan Minh Huyền luôn cố gắng hết sức cho vai diễn, từ nghiên cứu nội tâm nhân vật, tìm kiếm sự đồng cảm giữa mình và nhân vật, đến việc siết cân để đảm bảo hình ảnh tốt nhất khi lên phim. Sau khi hoàn thành dự án, cô mới trở lại chế độ ăn uống bình thường để đưa cơ thể về cân nặng mong muốn.