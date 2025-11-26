Đồ hiệu tiền tỷ của Phan Minh Huyền trong 'Cách em 1 milimet'

Vai Ngân do Phan Minh Huyền thủ vai trong 'Cách em 1 milimet' là một người phụ nữ thành đạt. Theo Phan Minh Huyền, đây là nhân vật giàu có nhất cô từng đóng nên 'chịu chi' đầu tư trang phục, phụ kiện sang trọng. Trong phim, cô sử dụng nhiều món đồ hàng hiệu xa xỉ, đều được mang từ tủ đồ ngoài đời.

Chiếc Chanel Kelly Mini Bag được Phan Minh Huyền tích cực sử dụng ở nhiều phân cảnh. Thiết kế có giá khoảng 145 triệu đồng, làm từ chất liệu da bê cao cấp chần trám - đặc trưng của nhà mốt Chanel.

Mỹ nhân còn thường đeo mẫu Chanel Classic Flap Bag - dòng túi kinh điển luôn được tín đồ thời trang săn đón. Với tông màu đen phối dây xích, chiếc túi phù hợp với những bộ cánh công sở trung tính, đứng dáng của Phan Minh Huyền.

Từ khi ra mắt đến nay, Classic Flap Bag chưa bao giờ giảm sức hút và luôn tăng giá 'chóng mặt' theo từng năm. Trên website hãng, mẫu túi hiện có giá khoảng hơn 310 triệu đồng cho size Medium.

Các mẫu túi mà diễn viên diện trong phim chủ yếu có tông màu đen cơ bản. Cô còn cập nhật vào tủ đồ chiếc Andiamo Clutch của Bottega Veneta - thiết kế mới thừa kế di sản đan lát thủ công đặc trưng của nhà mốt Italy.

Chiếc clutch có phom hình chữ nhật sang trọng, điểm nhấn khóa kim loại, thể hiện tay nghề thủ công của các nghệ nhân. Túi có giá 3.500 USD (khoảng 93 triệu đồng).

Ngoài túi xách, Phan Minh Huyền còn sử dụng nhiều mẫu trang sức, phụ kiện xa xỉ. Phong cách đẳng cấp được tô điểm bằng những mẫu đồng hồ của giới thượng lưu.

Diễn viên tạo combo lấp lánh trên đôi tay với đồng hồ Rolex Datejust có mức giá trên thị trường khoảng 15.000 - 30.000 USD cho phiên bản không kim cương và vòng tay Cartier Juste En Clou giá khoảng hơn 4.000 USD (hơn 110 triệu đồng) cho phiên bản vàng, không kim cương.

Chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak cũng được Phan Minh Huyền sử dụng trong nhiều phân cảnh để kết hợp cùng những bộ trang phục cứng cáp, màu sắc trung tính.

Audemard Piguet là nhà sản xuất đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ, với bộ sưu tập Royal Oak tiên phong cho những chiếc đồng hồ thể thao có bộ vỏ thép không gỉ, làm thay đổi ngành công nghiệp đồng hồ đương đại của thế giới. Một chiếc đồng hồ thuộc BST này thường có giá chính hãng 20.000 - 35.000 USD, tuy nhiên vì độ khan hàng, món phụ kiện thường có giá cao hơn trên thị trường, có thể hơn 50.000 USD (hơn một tỷ đồng).