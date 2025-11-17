Nhan sắc khi chơi gameshow truyền hình của Chi Pu

Chi Pu trong gameshow "Sao nhập ngũ" chỉ makeup giản dị. Đặc biệt, trong tập gameshow gần nhất, cô khiến khán giả khá chú ý khi để lộ dáng ngồi lúc giải lao. Theo đó, khác xa với hình ảnh chỉn chu thẳng lưng, tạo dáng ở sự kiện, dáng ngồi tại "Sao nhập ngũ" của cô có phần thoải mái khiến vóc dáng và gương mặt bị "cứng tuổi".

Nếu trên gameshow truyền hình, Chi Pu có vẻ ngoài mộc mạc thì ở các sự kiện cô luôn xuất hiện với những bộ cánh sang chảnh và gợi cảm.

Chi Pu diện váy tối màu chất liệu ren phá cách vừa cá tính mà vẫn sexy.

Hay khi đi chơi cùng bạn bè, Chi Pu mix phong cách thoải mái.

Có lúc cô nền nã với váy đen liền thân cùng gương mặt được makeup sắc nét.

Đời thực, Chi Pu lựa chọn trang phục bó sát vừa gợi cảm mà vẫn thanh lịch. Với mái tóc hồng cùng lối trang điểm sắc nét khiến khí chất Chi Pu ngày càng sang.

Chi Pu có lúc lại đằm thắm, quyến rũ với váy hoa khoe đường cong mượt mà.

Mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện, Chi Pu tỏa sáng khi chọn đồ phù hợp với vóc dáng và makeup hoàn hảo.

Không chỉ sexy, Chi Pu còn phá cách và thử nghiệp với những bộ cánh cá tính.

Chính việc chịu khó thay đổi gu thời trang ăn mặc một cách đa dạng nên Chi Pu luôn đẹp trong mắt người hâm mộ.

Ảnh: FBNV