'Cặp chị em' Vbiz Văn Mai Hương - Chi Pu có chiêu siết cân giữ dáng đáng tham khảo ra sao?

Văn Mai Hương và Chi Pu mới đây đã gây sốt mạng xã hội khi kết hợp cùng với nhau trong một dự án âm nhạc. Ngoài tài năng âm nhạc, cặp đôi còn gây chú ý bởi sắc vóc xinh đẹp.

Văn Mai Hương có vẻ ngoài căng tràn sức sống

Văn Mai Hương trong Vietnam Idol đã xuất hiện với thân hình tròn trịa, dễ thương và giọng hát cao nội lực. Trong nhiều năm hoạt động showbiz với vai trò ca sĩ, không ít lần cô bị cộng đồng mạng "chê bai" thân hình thừa cân của mình. Tuy nhiên, những năm gần đây, vóc dáng của nữ ca sĩ Hà thành đã thay đổi rất nhiều. Cô giảm cân lành mạnh và rất hiệu quả.

Văn Mai Hương cho rằng, dù giảm cân nhưng không được để thiếu chất, không được nhịn ăn bởi rất dễ mất sức, mỏi mệt, chóng mặt... Dưới đây là các "nguyên tắc vàng" mà một thực đơn giảm cân cần phải có:

Văn Mai Hương "nạp" cho cơ thể nhiều rau xanh, củ quả và các loại trái cây tươi giàu chất xơ. Nữ ca sĩ Hà thành thường ăn bưởi, dưa hấu, nho xanh, thanh long, táo xanh... bởi không những giúp giảm cân rất tốt mà còn khiến làn da của cô được mịn màng, căng tràn sức sống hơn.

Văn Mai Hương cũng hạn chế tối đa các loại thực phẩm giàu cholesterol và chất béo có hại. Theo cô, chúng ta nên thay các loại thịt đỏ (thịt heo, thịt bò) bằng thịt trắng (thịt gà, hải sản). Chỉ nên chế biến các món ăn đơn giản như luộc, hấp, nấu canh... và tránh ăn các món chiên, xào hay nướng. Ngoài ra, Văn Mai Hương còn uống rất nhiều nước, nhất là khi cảm thấy đói. Bởi chúng sẽ giúp giải độc, thanh lọc cơ thể hiệu quả cũng như giảm cảm giác thèm ăn và giúp cảm thấy no lâu hơn. Không những thế, bạn nên ăn một quả táo xanh trước mỗi bữa ăn để giảm cơn đói. Đồng thời, sau 20h thì không nên ăn bất kỳ thứ gì nhằm hạn chế tối đa lượng tinh bột nạp vào gây tích tụ mỡ bụng. Nếu quá đói thì bạn có thể uống 1 ly sữa ít béo/không đường.

Ngoài ăn uống, Văn Mai Hương tập gym 2 tiếng mỗi ngày để đốt cháy mỡ thừa, uống nhiều nước để đào thải độc tố, tăng cường chất xơ, các loại nước ép, thanh lọc cơ thể bằng nước dừa 2 tháng 1 lần.

Chi Pu nhan sắc ngọt ngào tựa nàng thơ

Chi Pu hiện tại là gương mặt gây chú ý với khán giả khi tham gia gameshow giải trí. Nhờ vậy tên tuổi của cô được hâm nóng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở Việt Nam. Nhắc đến Chi Pu, khán giả nhớ đến một mỹ nhân có sắc vóc nổi trội. Người đẹp có vẻ ngoài mỏng manh cùng gương mặt không góc chết.

Để có sắc vóc hoàn hảo, Chi Pu cho biết cô nhờ mẹ. Theo lời Chi Pu kể, bí quyết của bản thân không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là "mẹ cho ăn gì mình ăn nấy. Không thừa, không thiếu".

Bữa cơm mẹ Chi Pu nấu cho con gái bao gồm rau luộc (chất xơ, khoáng), tôm (protein), cơm gạo lứt (tinh bột tốt) cung cấp đủ những dưỡng chất cần thiết để cơ thể hoạt động. So với gạo trắng, gạo lứt có hàm lượng chất xơ cao, không chứa gluten... nhờ đó có cảm giác nhanh no dù chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ. Bên cạnh đó, gạo lứt cũng giàu vitamin, khoáng chất hơn, giúp cơ thể phòng ngừa nhiều bệnh tật.

Ngoài chuyện mẹ chăm chút ra, cô còn theo đuổi quy trình tập luyện được giám sát bởi huấn luyện viên riêng, kết hợp tự thực hiện ở nhà một số động tác thể dục không cần dụng cụ hay máy móc. Cụ thể, tại phòng gym, Chi Pu áp dụng thời khóa biểu do huấn luyện viên thể hình thiết kế, gồm các bài tập kích thích cơ bắp phát triển, làm tiêu hao mỡ thừa và cải thiện sức mạnh.

Squat nổi tiếng bởi tác dụng cải thiện kích cỡ vòng 3 khiêm tốn, giúp bắp đùi và chân khỏe khoắn hơn. Bên cạnh đó, nó còn tăng tính linh hoạt, khả năng giữ thăng bằng của cơ thể. Squat cơ bản là đứng lên - ngồi xuống với tay không hoặc tạ tay, bóng thể lực. Hiện nay, squat biến tấu thành nhiều biến thể và độ khó khác nhau nhằm phù hợp sở thích mỗi người.

Chi Pu muốn tác động mạnh hơn vào cơ mông, đùi bằng cách sử dụng tạ có khối lượng lớn. Lúc gánh tạ đòn hay tập squat tư thế sumo như nữ ca sĩ, bạn cần dụng cụ hỗ trợ như đệm lót ở sau lưng, đai quấn lưng và đầu gối để tránh sự cố chấn thương.Ngoài ra, Chi Pu chú trọng bài tập cardio giảm mỡ thừa, tăng sức bền và độ dẻo dai của các cơ bắp và khớp xương. Cô kết hợp loạt động tác liên hoàn gồm bật nhảy ra sau - phía trước, đứng lên nâng tạ hoặc bóng thể lực…