Chi Pu xách túi hơn 600 triệu đồng khi đi cổ vũ Hương Giang

Sáng 21/11, Chi Pu là một trong những sao Việt đến cổ vũ Hương Giang trong chung kết Miss Universe 2025, tại Thái Lan. Người đẹp cùng dàn cast 'Hàng xóm mới' chuẩn bị trang phục chỉn chu theo phong cách dạ hội.

Ca sĩ mặc đầm dài quét đất, kiểu dáng trễ vai cúp ngực. Trên tay cô là chiếc Hermes Kelly mini màu trắng, được cô diện lần đầu. Nhiều khán giả khen diện mạo 'xinh như công chúa' của Chi Pu. Một số người hâm mộ còn nhận xét trông Chi Pu không kém cạnh các hoa hậu.

Kelly Mini là một trong những mẫu túi được săn đón của Hermes, với kiểu dáng nhỏ gọn, phom hộp xinh xắn. Trên nhiều nền tảng, thiết kế được bán với giá khoảng 25.000 USD (khoảng 670 triệu đồng) nhưng thường xuyên hết hàng.

Hơn một năm qua, Chi Pu liên tục bổ sung vào tủ đồ các thiết kế đẳng cấp của Hermes. Trước đây, cô cũng từng khoe chiếc Kelly mini khóa vàng, tông nâu da bò thời thượng.

Mỹ nhân thường xuyên sử dụng chiếc túi Kelly size 25 màu đen, được cô sắm hồi năm ngoái.

Mẫu túi theo phong cách sang trọng được Chi Pu thường sử dụng hơn cả, đồng hành cùng cô khi đi tiệc đến dạo phố.