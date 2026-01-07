Bộ sưu tập áo lông đủ sắc màu của Chi Pu

Trong chuyến đi chơi đầu năm mới ở Thượng Hải, Chi Pu khoác áo lông trắng ngoài bộ váy áo len mỏng, tăng vẻ sang trọng bằng túi Birkin của Hermes.

Cũng trong chuyến đi này, cô diện áo lông thú tông nâu chuyển màu, xách túi Gucci.

Chi Pu có bộ sưu tập áo lông phong phú. Cô cho biết thích chất liệu này vì chạm vào thấy êm ái, khi mặc trông sành điệu và nổi bật. Ngoài ra, áo lông còn giữ ấm tốt nên cô thường mang theo chúng mỗi khi đi du lịch ở những vùng lạnh.

Người đẹp còn sử dụng chúng ở nhiều sự kiện hoặc buổi chụp hình, giúp tạo vẻ sang trọng.

Trong chuyến đi Hokkaido, Nhật Bản đầu năm ngoái, cô chọn áo đỏ tía phối đầm họa tiết da báo, mũ lông và bốt.

Đầu năm 2024, cô giữ ấm bằng bodysuit len, áo lông trắng đồng điệu bốt da lộn lót lông cừu.

Trong tủ đồ của cô, nhiều thiết kế được làm bằng lông thú giả, giá vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy thương hiệu.

Trong những ngày thu, áo lông mỏng đi kèm crop top là lựa chọn yêu thích của ca sĩ. Trang phục vừa gợi cảm mà vẫn giữ ấm.

Cô sắm nhiều bộ dáng này với các màu kem, xanh, thường mặc cùng quần jeans và sneakers.

Tại một sự kiện, cô diện áo lông chui cổ màu hồng đồng điệu chân váy satin dáng mini.

Trên sân khấu, Chi Pu tạo sức hút với áo lông màu cam hoặc đen, phối đồng màu hoặc tương phản.