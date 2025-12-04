Nghi thức chăm sóc giúp phụ nữ Nhật giữ da mịn, tóc suôn

Đối với phụ nữ Nhật Bản, tắm không chỉ đơn thuần là làm sạch, đó là trải nghiệm spa tại nhà hàng ngày. Từ cốc nước trước khi tắm đến việc chuyển đổi giữa luồng khí nóng và lạnh khi sấy tóc, mỗi bước đều ẩn chứa những triết lý làm đẹp.

Trước khi vào phòng tắm

Chải tóc: Dùng lược để gỡ tóc rối nhằm tránh tóc bị gãy trong khi gội, loại bỏ bớt bụi bẩn tốt hơn.

Xả tóc bằng nước ấm ít nhất một phút: Trước khi gội đầu, phụ nữ Nhật thường xả tóc bằng nước ấm để mở lỗ chân lông trên da đầu từ đó giúp loại bỏ bụi bẩn dễ dàng hơn.

Chải tóc trước khi gội giúp hạn chế xơ rối, gãy rụng trong quá trình gội.

Uống nước: Tắm khiến cơ thể mất nước, vì vậy uống một cốc nước trước khi tắm có thể thúc đẩy trao đổi chất.

Làm nóng cơ thể: Thêm muối tắm vào bồn có tác dụng kích thích đổ mồ hôi, giúp đào thải độc tố, tăng hiệu quả thư giãn cơ thể.

Quy trình tắm gội

Massage da đầu: Tập trung massage da đầu trong khi gội. Sau khi xả sạch, thoa mặt nạ tóc.

Gội đầu: Phụ nữ Nhật thích áp dụng quy trình chăm sóc tóc ba bước: nước nóng nhũ hóa mặt nạ tóc, sau đó thoa dầu xả, cuối cùng xả sạch bằng nước lạnh. Nước lạnh có tác dụng siết chặt biểu bì tóc, giúp nang tóc khỏe mạnh, tạo vẻ óng ả, bồng bềnh tự nhiên. Ngâm mình: Thói quen tắm bồn 10-15 phút giúp thư giãn toàn bộ cơ thể và được cho là giúp lưu thông máu ở chân đồng thời cải thiện tình trạng phù nề.

Người Nhật tin rằng nước ấm giúp kích thích lưu thông máu, giảm căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ giấc ngủ sâu.

Dưỡng thể: Sau khi tắm gội sạch sẽ, phụ nữ Nhật thường thoa kem dưỡng thể ngay khi làn da còn ẩm, lỗ chân lông vẫn đang mở. Đây được xem là thời điểm lý tưởng để da hấp thụ các dưỡng chất và hạn chế hao hụt độ ẩm khi thay đổi nhiệt độ, độ pH.

Chăm sóc da mặt: Kết thúc bước chăm sóc da body là lúc thoa các sản phẩm chăm sóc da mặt. Quy trình này không chỉ bao gồm các sản phẩm dưỡng mà còn có thêm bước massage nhẹ nhàng nhằm đẩy sâu dưỡng chất nuôi dưỡng làn da. Chăm sóc tóc: Trước khi sấy, họ sẽ dùng khăn bông mềm thấm cho bớt nước đọng trên tóc, tiếp đó thoa dầu dưỡng rồi mới sấy khô khoảng 70%. Khi tóc còn hơi ẩm, thoa tiếp dầu dưỡng lên phần đuôi tóc rồi mới sấy khô hoàn toàn bằng chế độ sấy mát. Cách này được cho là giúp tóc mềm mượt và bớt xơ rối hơn.

Khóa ẩm trước khi ngủ: Phụ nữ Nhật thường thoa một lớp son dưỡng môi dày cùng kem dưỡng da vùng cổ, bàn tay trước khi ngủ để duy trì độ ẩm cần thiết, hạn chế khô nẻ, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Thói quen massage da giúp tăng lưu thông máu, hỗ trợ dưỡng chất chăm sóc da thẩm thấu dễ dàng hơn.