Thức uống bình dân giúp mặt gọn, da mịn khi giao mùa

Khi giao mùa, nhiều người gặp phải tình trạng phù nề, tích nước, khiến gương mặt trông to hơn bình thường, đường viền hàm không còn hiện rõ. Do sự thay đổi về độ ẩm nên làn da cũng có xu hướng xỉn màu, thô ráp, kém mịn màng.

Theo Woman, khi nhiệt độ giảm, quá trình trao đổi chất và tuần hoàn máu của cơ thể chậm lại, khiến cơ thể dễ bị tích nước hơn. Tiến sĩ Ngô Á Phàm, Giám đốc Phòng khám Đông y Hưng Trung, chỉ ra ngoài ảnh hưởng của khí hậu, lối sống và chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng nhiều đến tình trạng phù nề cùng sức khỏe làn da khi giao mùa. Ông cho biết con người hiện đại thường thức khuya, ngồi nhiều và ít vận động. Họ cũng dễ tiêu thụ đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt hoặc rượu bia, khiến trao đổi chất cơ thể chậm lại, dẫn đến tích nước, biểu hiện là sưng phù gương mặt, tinh thần uể oải, tiêu hóa kém, da xỉn màu, nổi mụn...

Bác sĩ Đông y khuyến khích uống nước đậu đen rang khi giao mùa để thúc đẩy trao đổi chất, cải thiện tuần hoàn máu, từ đó giảm tích nước, tăng cường sức khỏe làn da.

Để cải thiện tình trạng phù nề, bác sĩ Ngô Á Phàm khuyên nên uống nước đậu đen. Thức uống bình dân này không chỉ giúp giảm tích nước mà còn có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, chống lại các gốc tự do. Bác sĩ cho biết thức uống này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên phải làm việc nhiều giờ, thức khuya hoặc thấy tinh thần uể oải, mệt mỏi. Đồng thời, đậu đen cũng là một loại thực phẩm bổ thận, thường được sử dụng trong Đông y, có thể giúp cải thiện tình trạng rụng tóc, tóc bạc. Các chất chống oxy hóa trong đậu đen giúp bảo vệ da khỏi tổn thương, hỗ trợ làm sáng da và giảm thâm mụn hiệu quả. Đậu đen giàu axit amin thiết yếu, cũng góp phần kích thích sản sinh collagen, giúp da khỏe mạnh, làm chậm quá trình lão hóa.

Cách làm nước đậu đen:

Rửa sạch và để ráo đậu đen, sau đó rang trong chảo khô ở lửa nhỏ trong khoảng 10 phút, cho đến khi ghe thấy tiếng nổ nhẹ và vỏ đậu hơi nứt ra. Đem đậu đen đi ninh kỹ trong lửa nhỏ khoảng 20-30 phút. Nếu có thời gian, có thể ủ đậu đen đã rang trong nước nóng 30-60 phút rồi mới đem ninh.

Rang đậu đen giúp tăng hương vị và giải phóng chất dinh dưỡng tốt hơn. Theo quan điểm của y học cổ truyền, đậu đen rang có tính ấm, bổ dưỡng, bổ thận, cải thiện thể chất lạnh, đặc biệt thích hợp để uống khi thời tiết chuyển lạnh.

Diễn viên Triệu Lộ Tư thường kết hợp đậu đen cùng quả sung, kỷ tử,... làm thức uống dưỡng nhan, giữ dáng.

Bác sĩ khuyến nghị uống khoảng 500 ml nước đậu đen mỗi ngày, chiếm khoảng một phần ba tổng lượng nước bạn cần nạp vào cơ thể. Thời điểm tốt nhất để uống nước đậu đen là vào buổi chiều vì có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất, từ đó cải thiện phù nề. Nên tránh uống sát giờ ngủ để tránh tình trạng đi tiểu nhiều vào ban đêm ảnh hưởng giấc ngủ.