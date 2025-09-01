Thói quen giúp người phụ nữ U60 giữ da láng mịn, ít nếp nhăn

Bà mẹ hai con hiện sống tại vùng ngoại ô Washington, Mỹ, cũng khẳng định chưa bao giờ tiêm botox để trẻ hóa gương mặt. Vẻ ngoài rạng rỡ của Juliana là kết quả của việc kiên trì chăm sóc cơ thể từ trong ra ngoài. Cô là người ủng hộ việc lão hóa tự nhiên thay vì áp lực, e ngại vấn đề tuổi tác.

Ở tuổi 54, Juliana Spaven hiện là người mẫu tự do, KOL lĩnh vực sức khỏe, góp phần truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ.

"Bố tôi là một chuyên gia dinh dưỡng nên tôi lớn lên với chế độ ăn uống lành mạnh vào những năm 70 - thời mà chạy bộ và yoga bị coi là những hành vi lố bịch. Tôi luôn có xu hướng quan tâm đến dinh dưỡng và tin rằng cơ thể được thiết kế để có sức khỏe tối ưu, chỉ cần cung cấp đúng loại nhiên liệu. Điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách tôi ưu tiên sức khỏe", Juliana chia sẻ với Ageless Style. Chế độ dinh dưỡng hiện tại của Juliana thường có nhiều các loại rau xanh, trái cây tươi giàu chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh. Cô cũng chú trọng ăn đủ lượng protein cơ thể cần để hỗ trợ làn da săn chắc, hạn chế tốc độ lão hóa, chảy xệ.

Juliana hạn chế tối đa việc tiêu thụ chất béo chuyển hóa, đường ngọt, đồ uống chứa cồn, thực phẩm chiên rán... để bảo vệ sức khỏe nói chung đồng thời kìm hãm tốc độ lão hóa da, giữ gìn vóc dáng.

Đối với việc chăm sóc da, Juliana nói cô từng có suy nghĩ mỹ phẩm càng đắt càng tốt. Tuy nhiên, sau tuổi 40, quan niệm này của Juliana đã thay đổi. Cô tập trung vào tìm hiểu thành phần có trong mọi món mỹ phẩm cô thoa lên da.

Juliana Spaven cũng chuộng để tóc bạc tự nhiên thay vì nhuộm đen, che giấu dấu hiệu tuổi tác.

"Giờ đây, tôi là một người ham học hỏi về các thành phần làm đẹp. Ngày nay, bạn cứ nhập tên chúng vào Chat GPT là có thông tin. Tôi chọn cách làm dịu da bằng các hoạt chất sinh học, có nguồn gốc thực vật hữu cơ và chất chống oxy hóa tự nhiên - những thứ mang lại cho tôi vẻ rạng rỡ từ bên trong. Nói một cách đơn giản, tôi tin rằng cơ thể chúng ta phản ứng tốt nhất với các thành phần và công thức tự nhiên", Juliana nói về thói quen lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc da ở tuổi ngũ tuần.

Cô thuộc típ không ủng hộ việc tiêm botox, chất làm đầy. Đổi lại, Juliana chuộng thực hiện các bài tập dành cho mặt, massage da thường xuyên nhằm cải thiện độ đàn hồi, tăng cường tuần hoàn máu, đem lại vẻ ngoài tươi tắn, hồng hào.

Juliana Spaven rất chuộng áp dụng các bài tập dành cho mặt, tin rằng thói quen này góp phần cải thiện độ săn chắc, trẻ hóa làn da.

Ngoài chăm sóc gia đình, bà mẹ hai con cũng dành thời gian đi dạo tắm nắng sớm mỗi sáng, thực hiện các động tác giãn cơ nhẹ nhàng rồi đến phòng gym. Cô cùng chồng và hai con còn tham gia một lớp karate ở địa phương, xem đây như một cách rèn luyện sức khỏe, cho các có thêm kỹ năng phòng vệ và có thêm thời gian gia đình bên nhau. Tích cực vận động, tập luyện là một trong những chìa khóa mà Juliana tin rằng đã đem lại cho cô sức khỏe cũng như tinh thần trẻ trung.