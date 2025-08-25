Bí quyết dùng nước vo gạo chống rụng tóc của phụ nữ Nhật

Mái tóc 'taregami' của phụ nữ quý tộc Nhật Bản thời xa xưa.

Ở Nhật Bản, thói quen dùng nước vo gạo để gội đầu không chỉ đơn thuần là một mẹo dân gian, mà còn gắn liền với lịch sử và văn hóa làm đẹp. Theo ghi chép, từ thời Heian (794–1185), phụ nữ quý tộc Nhật Bản nổi tiếng với mái tóc "taregami" - dài suôn, thường thả chấm gót. Để giữ cho mái tóc vừa đen bóng, vừa chắc khỏe, họ thường tận dụng chính nước vo gạo còn lại sau khi nấu cơm. Người ta tin rằng, trong lớp nước đục chứa tinh bột ấy có nhiều dưỡng chất, giúp tóc mềm mượt, dễ chải và ít gãy rụng.

Qua nhiều thế kỷ, thói quen này tiếp tục được duy trì ở các làng quê Nhật Bản, nơi gạo là lương thực chính. Nhiều phụ nữ vùng nông thôn, đặc biệt ở miền Bắc và khu vực Okinawa, vẫn truyền nhau cách dùng nước vo gạo để gội đầu, rửa mặt và thậm chí ngâm tay chân. Họ xem đây là cách tiết kiệm, tận dụng tối đa hạt gạo, đồng thời nuôi dưỡng vẻ đẹp tự nhiên.

Ngày nay, dù dầu gội công nghiệp đã trở thành thói quen phổ biến, nước vo gạo vẫn giữ được chỗ đứng trong đời sống hiện đại. Không ít phụ nữ Nhật kết hợp bí quyết truyền thống này với các sản phẩm chăm sóc tóc hiện đại, như một bước detox hoặc chăm sóc tự nhiên 1-2 lần mỗi tuần. Nhiều thương hiệu mỹ phẩm tại Nhật cũng đã khai thác chiết xuất từ gạo, đưa vào dầu gội, dầu xả và mặt nạ tóc, nhấn mạnh yếu tố "làm đẹp theo cách cổ truyền" nhưng có công thức chuẩn hóa và an toàn hơn.

Nghiên cứu được đăng ở International Journal of Cosmetic Science cho thấy nước vo gạo có thể giảm ma sát bề mặt và tăng độ đàn hồi sợi tóc trong điều kiện thí nghiệm - hai yếu tố liên quan tới cảm giác mượt và dễ chải.

Dùng nước vo gạo ủ tóc giúp tóc chắc khỏe, hạn chế rụng tóc.

Cách sử dụng nước vo gạo để gội đầu, giảm rụng tóc

1. Chuẩn bị nước vo gạo

- Chọn gạo sạch, không chứa hóa chất tẩy trắng hay hương liệu.

- Vo sơ lần đầu để loại bỏ bụi bẩn.

- Giữ lại nước ở lần vo thứ hai hoặc thứ ba, vì đây là lúc hàm lượng tinh bột và vitamin B, E, khoáng chất trong nước gạo vừa đủ, không quá đặc.

- Có thể pha loãng với nước sạch theo tỷ lệ 1:3 hoặc 1:5 để tránh tinh bột quá nhiều làm tóc khô, nặng.

Mẹo: Một số phụ nữ Nhật còn để nước vo gạo nghỉ 12-24 giờ trong ngăn mát để nước hơi "lên men nhẹ", tạo môi trường có pH thấp hơn, giúp đóng lớp biểu bì tóc tốt hơn. Tuy nhiên, phải dùng trong vòng 1-2 ngày, tránh để lâu dễ nhiễm khuẩn.

2. Quy trình gội - xả với nước vo gạo

- Gội sạch tóc bằng dầu gội dịu nhẹ trước để loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn.

- Đổ nước vo gạo đã chuẩn bị lên tóc khi tóc còn ướt.

- Massage nhẹ nhàng da đầu và thân tóc trong 5-10 phút.

- Không nên ngâm quá lâu (hơn 20 phút) vì tinh bột dễ tích tụ, gây cảm giác nặng và khô tóc.

- Xả sạch lại bằng nước ấm để loại bỏ hết cặn tinh bột.

- Sử dụng dầu xả hoặc ủ dưỡng ẩm sau đó để cân bằng, đặc biệt nếu tóc bạn khô, nhuộm hoặc tẩy nhiều lần.

3. Tần suất gợi ý

- 1 - 2 lần/tuần là phù hợp. Dùng nhiều hơn có thể khiến tóc bị tích tụ tinh bột, dẫn đến khô giòn.

- Thích hợp cho tóc thẳng, tóc khỏe. Với tóc xoăn, tóc nhuộm, tóc yếu, nên thử ở mức độ ít hơn và theo dõi phản ứng.

4. Lưu ý

- Ngừng sử dụng nếu tóc khô hơn, dễ rít, gãy hoặc da đầu ngứa, bong tróc.

- Không dùng cho da đầu viêm, gàu nặng, eczema hoặc đang rụng tóc bệnh lý (trường hợp này nên gặp bác sĩ da liễu).

- Nên coi nước vo gạo như một bước dưỡng hỗ trợ, chứ không thay thế dầu gội, dầu xả.