Một tuần dưỡng da đón Tết với các thức uống dân dã

Làn da phản ánh trực tiếp tình trạng dinh dưỡng và lối sống. Bên cạnh việc làm sạch, chống nắng hay ngủ đủ giấc, bổ sung các thức uống giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp da phục hồi tốt hơn, giảm xỉn màu, tăng độ ẩm tự nhiên. Dưới đây là gợi ý thực đơn 7 ngày, dễ áp dụng với nguyên liệu rẻ, quen thuộc.

Thứ hai: Nước đậu đen rang

Nước đậu đen rang thanh nhiệt, thải độc, giúp da mịn màng hơn.

Đậu đen rang nấu nước là thức uống truyền thống giúp thanh nhiệt, bổ sung polyphenol, nhóm chất chống oxy hóa có lợi cho da. Uống 1 - 2 ly/ngày hỗ trợ giảm tình trạng da sạm do nóng trong, đồng thời cung cấp protein thực vật giúp da săn chắc hơn.

Thứ ba: Nước chanh mật ong ấm

Một ly chanh mật ong pha loãng, uống buổi sáng, cung cấp vitamin C hỗ trợ tổng hợp collagen. Mật ong chứa enzyme và khoáng chất giúp duy trì độ ẩm cho da, hạn chế bong tróc, nhất là trong thời tiết hanh khô.

Thứ tư: Nước dừa tươi

Nước dừa giàu kali và các chất điện giải tự nhiên, giúp cấp nước nhanh cho cơ thể. Khi cơ thể đủ nước, làn da sẽ căng mịn hơn, hạn chế tình trạng xỉn màu do mất nước.

Thứ năm: Nước gạo lứt rang

Gạo lứt rang nấu nước mang lại vitamin nhóm B và gamma-oryzanol, hỗ trợ chống oxy hóa, cải thiện tuần hoàn máu dưới da. Uống một ly mỗi ngày có thể giúp da hồng hào, đều màu hơn theo thời gian.

Thứ sáu: Trà gừng ấm

Trà gừng ấm giúp tăng tuần hoàn, làm da sáng hồng.

Gừng có đặc tính chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa và tuần hoàn. Khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt, cơ thể đào thải độc tố hiệu quả hơn, từ đó giúp da bớt nổi mụn và kém sắc.

Thứ bảy: Nước rau má

Rau má quen thuộc trong các quán nước vỉa hè, giàu vitamin A, C và chất chống oxy hóa. Thức uống này hỗ trợ làm mát gan, giảm viêm da và giúp da trông tươi tắn hơn, đặc biệt với người hay bị nóng trong.

Chủ nhật: Nước cam tươi

Cam cung cấp vitamin C và flavonoid, giúp bảo vệ da trước tác động của gốc tự do. Uống cam tươi sau bữa sáng hoặc trưa giúp da sáng hơn, đồng thời hỗ trợ hấp thu sắt từ thực phẩm.

Các thức uống trên chỉ phát huy tác dụng khi kết hợp chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc và chống nắng đều đặn. Nên hạn chế thêm đường, không lạm dụng (mỗi loại 1 - 2 ly/ngày) và ưu tiên nguyên liệu tươi, sạch. Với người có bệnh lý nền như tiểu đường, huyết áp thấp hay vấn đề dạ dày, cần điều chỉnh lượng dùng cho phù hợp.

Duy trì thói quen uống nước lành mạnh trong một tuần không tạo ra phép màu tức thì nhưng là bước nền quan trọng giúp làn da dần sáng khỏe, đều màu và bền vững từ bên trong.