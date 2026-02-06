Bộ ảnh đón Tết gây sốt của hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương là một trong những "nàng thơ" nổi tiếng của bóng chuyền Việt Nam.

Nguyễn Thị Phương sinh năm 1999 tại Hoài Đức, Hà Nội, thi đấu ở vị trí chủ công.

Cô là trụ cột ở CLB Binh chủng Thông tin, từng nhiều lần được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập lên ĐTQG.

Nguyễn Thị Phương luôn gây được sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

Không chỉ tài năng, tay đập sinh năm 1999 thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp dịu dàng của mình.

Đón Tết Nguyên đán, Nguyễn Thị Phương khoe bộ ảnh cực xinh đẹp trên trang cá nhân.

Vẻ đẹp của cô nàng ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng.

Chủ công cao 1m80 vẫn chưa công khai chuyện tình cảm.

Cô càng trở nên đẹp trong bộ quân phục.