Vợ và con gái MC Quyền Linh gây chú ý

Mai Thảo Linh (Lọ Lem) - con gái lớn nhà MC Quyền Linh đăng tải bộ ảnh diện áo dài trắng cùng mẹ. Cô bé viết: "Lưu giữ thanh xuân bên người bạn thân mà Lem yêu thương nhất".

Vợ MC Quyền Linh đáp lại bài đăng dễ thương của con gái: "Đôi bạn thân, khác lớp mà chung nhà".

Khoảnh khắc hai mẹ con cùng mỉm cười, cùng diện trang phục truyền thống khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khen ngợi. MC Quyền Linh hạnh phúc dành lời khen cho 2 mẹ con: "Hai chị em dễ thương quá. Yêu lắm và thương lắm!" và được con gái chia sẻ: "Hai chị em cảm ơn ba Linh".

Trong bộ ảnh, Lọ Lem và mẹ diện tà áo dài trắng đơn giản nhưng toát lên sự tinh tế. Mái tóc dài suôn nhẹ, gương mặt thanh tú cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến cô được khen ngợi như “nàng thơ tuổi học trò”.

Vốn được biết đến với vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết, mỗi lần xuất hiện của Lọ Lem đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng Lọ Lem thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, đặc biệt là sự mềm mại và thanh lịch.

Lọ Lem ngày càng trưởng thành trong diện mạo và thần thái, song vẫn giữ được nét hồn nhiên đặc trưng. Điều này giúp hình ảnh của cô luôn nhận được thiện cảm từ công chúng.

Với những hình ảnh mới nhất này, Lọ Lem tiếp tục cho thấy sức hút đặc biệt của mình với một vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo và ngày càng cuốn hút theo thời gian. Bộ ảnh không chỉ ghi lại nét đẹp thanh xuân, mà còn lưu giữ tình cảm gắn kết giữa con gái Quyền Linh và mẹ.