Quy tắc gội đầu giúp tóc bồng bềnh, lâu bết như ngoài tiệm

Theo Woman, gần đây trên Threads xuất hiện câu hỏi tưởng chừng rất đời thường nhưng nhanh chóng thu hút cả nghìn bình luận đồng cảm: "Vì sao gội đầu ở salon thì tóc thơm tới 3 ngày, còn tự gội ở nhà dù ngày nào cũng gội, thậm chí gội 2 lần, chà rất kỹ hơn 5 phút mà hôm sau vừa xoa da đầu đã thấy mùi dầu?". Trước thắc mắc này, một chuyên gia làm tóc đã lý giải với Woman: vấn đề không nằm ở dầu gội đắt hay rẻ, mà nằm ở bạn có gội đúng cách hay không.

Dầu gội không nên tiếp xúc trực tiếp với da đầu

Một nguyên tắc quan trọng nhưng thường bị bỏ qua, đó là không nên đổ trực tiếp dầu gội lên da đầu để tạo bọt. Bản thân dầu gội có khả năng làm sạch mạnh, nếu tiếp xúc trực tiếp với da đầu sẽ dễ gây kích ứng, phá vỡ sự cân bằng dầu - nước, khiến da đầu càng nhanh tiết dầu hơn và dễ có mùi.

Nên tạo bọt trước thay vì đổ trực tiếp dầu gội lên da đầu, mái tóc.

Cách đúng là tạo bọt trước ở lòng bàn tay hoặc sử dụng các dụng cụ tạo bọt, sau đó mới đưa lớp bọt này lên da đầu để làm sạch. Việc này giúp giảm kích ứng, hạn chế làm da đầu rơi vào trạng thái mất cân bằng, dẫn đến tiết dầu bù trừ.

Chọn dầu gội phù hợp tình trạng tóc

Khí hậu nóng ẩm, cộng với thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống khiến nhiều người Việt có da đầu thiên dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu. Trong trường hợp này, nếu vẫn dùng dầu gội dưỡng ẩm cao, kết cấu dạng sữa đặc, tóc rất dễ rơi vào tình trạng "chưa kịp sạch đã bết". Chuyên gia về tóc cho biết, da đầu dầu hoặc hỗn hợp nên ưu tiên dầu gội kiểm soát dầu, tạo độ phồng, kết cấu trong suốt hoặc dạng gel thay vì dạng kem. Khả năng làm sạch của nhóm này tốt hơn, giúp kéo dài cảm giác khô thoáng và hạn chế mùi da đầu.

Gội hai lần

Lần gội đầu tiên chủ yếu giúp loại bỏ dầu và bụi bẩn trên da đầu và tóc. Lần gội thứ hai là để làm sạch và dưỡng tóc, giúp dầu gội phát huy tác dụng. Khi gội đầu, luôn dùng đầu ngón tay, không dùng móng tay để tránh làm trầy xước da đầu. Ngoài ra, cần gội sạch phần đỉnh đầu, hai bên và phía sau đầu trong ít nhất 5 phút. Bạn cũng có thể massage nhẹ nhàng để giúp thư giãn da đầu và cải thiện tuần hoàn máu, giúp đạt được kết quả gần giống như gội đầu ở salon.

Gội đầu hai bước là nguyên tắc cơ bản giúp tóc được làm sạch tối đa, nhờ đó duy trì độ bồng bềnh, lâu bết.

Đảm bảo xả sạch dầu gội, dầu xả

Một sai lầm phổ biến nữa là không xả sạch, khiến dầu gội, dầu xả còn đọng lại trên tóc hoặc da đầu. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến tóc nhanh bết, da đầu dễ có mùi dù mới gội hôm trước. Khi xả, cần đặc biệt chú ý những vùng như đỉnh đầu, sau tai và gáy. Hãy xả đến khi không còn cảm giác trơn trượt hay bọt sót lại.

Đảm bảo tóc khô mới đi ngủ

Đây cũng là một trong những thói quen sai lầm nhiều người mắc phải. Gội xong quấn khăn, lướt điện thoại, làm việc nhà, đến lúc ngủ mới sấy qua loa cho có, trong khi da đầu và chân tóc vẫn còn ẩm, khiến tóc có mùi và nhanh bết dù gội mới gội đầu.

Quấn khăn quá lâu cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến tóc nhanh bết dầu, có mùi khó chịu dù mới gội.

Tóc ẩm bị ủ lâu trong môi trường kín chính là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và nấm phát triển. Độ ẩm cộng với nhiệt độ cơ thể tạo thành "ổ vi sinh" gây mùi, ngứa và dầu. Thợ làm tóc khuyên rằng thời gian quấn khăn không nên quá 3 phút, sau đó cần sấy hoặc để khô tự nhiên hoàn toàn vùng da đầu và chân tóc nhằm giữ tóc thơm và sạch lâu hơn.