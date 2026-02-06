Giữa rừng váy lộng lẫy, Đêm hội Weibo có mỹ nhân mặc quần jeans lên nhận giải

Trong Đêm hội Weibo vừa diễn ra, mỗi nghệ sĩ thường chuẩn bị sẵn hai trang phục: Một cho màn tạo dáng trên thảm đỏ, một để mặc lên sân khấu nhận giải thưởng. Và các sao nữ đều chọn váy dạ hội thướt tha, cầu kỳ để có được tạo hình lộng lẫy nhất.

Ban đầu, Châu Dã xuất hiện với bộ váy mềm mại màu xanh nhạt, buộc tóc nửa đầu cực nữ tính và được khen dịu dàng như nàng tiên mùa xuân.

Nhưng đến nửa cuối chương trình, nữ diễn viên đã đổi sang quần jeans và áo khoác trắng, nhìn cực khác biệt khi lên sân khấu cùng nhiều sao nữ khác. Hình ảnh Châu Dã một mình một kiểu giữa rừng váy dạ hội khiến netizen thích thú.

Châu Dã không hề gặp sự cố trang phục nên đành phải mặc quần lên nhận giải, mà set đồ này đã được ê-kíp của cô chuẩn bị từ trước. Rất hiếm nữ diễn viên dám phá cách như vậy, nhất là khi quần jeans luôn bị xem là trang phục thiếu lịch sự, chỉ hợp đi chơi đi du lịch chứ đừng nói là xuất hiện ở một lễ trao giải hoành tráng.

Không chỉ gây ấn tượng với chiếc quần jeans, Châu Dã còn khiến netizen đặc biệt chú ý đến màn trò chuyện tíu tít với Mạnh Tử Nghĩa. Hai nữ diễn viên được ban tổ chức sắp xếp ngồi ở hai hàng ghế liền kề nên khán giả mới thấy Mạnh Tử Nghĩa xoay người xuống, Châu Dã vươn người lên để tâm sự.

Nhìn vào biểu cảm của Châu Dã, cư dân mạng càng tò mò không biết Mạnh Tử Nghĩa đang kể chuyện gì. Hai nữ diễn viên quen nhau khi cùng tham gia chương trình Đào Hoa Ổ, nhanh chóng thân thiết như chị em một nhà.

Mạnh Tử Nghĩa từng kể rằng nếu hai cô gái cùng quay phim ở phim trường Hoành Điếm, Châu Dã sẽ đến nhà Mạnh Tử Nghĩa ở cùng cho vui. Châu Dã biết mật khẩu vào nhà của người chị thân thiết, thậm chí cả khi Mạnh Tử Nghĩa đi vắng thì Châu Dã cũng chạy qua nhà rất thoải mái.