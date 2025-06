5 loại nước ép vừa chống nắng vừa nhả nắng, cấp collagen cho da

Trong những ngày hè nắng gắt, làn da không chỉ đối diện với nguy cơ sạm đen mà còn dễ bị tổn thương do tia UV gây ra. Ngoài việc sử dụng kem chống nắng, che chắn kỹ lưỡng, chế độ dinh dưỡng - đặc biệt các loại nước ép thiên nhiên - được các chuyên gia da liễu và sức khỏe quốc tế đánh giá là "lá chắn" nội sinh bảo vệ làn da khỏi tác hại từ ánh nắng.

1. Nước ép cà rốt - 'Lá chắn beta-carotene' chống nắng từ bên trong

Uống nước ép cà rốt đều đặn giúp tăng khả năng chống nắng cho da lên tới 50%.

Cà rốt là nguồn cung cấp dồi dào beta-carotene, một dạng tiền vitamin A giúp tăng cường lớp sừng bảo vệ da, chống lại tác hại của tia cực tím (UV). Theo nghiên cứu được đăng trên American Journal of Clinical Nutrition, tiêu thụ beta-carotene đều đặn trong 10 tuần có thể cải thiện khả năng chống nắng của da đến 50%.

Tiến sĩ Shari Marchbein, bác sĩ da liễu tại New York (Mỹ), khuyến nghị: "Mỗi ngày một ly nước ép cà rốt sẽ giúp da không những khỏe mạnh hơn mà còn sáng mịn, đều màu hơn trong mùa hè. Tốt nhất nên uống vào buổi sáng để tăng hiệu quả chống oxy hóa".

2. Nước ép lựu - Tăng cường collagen, ngăn chặn lão hóa do UV

Lựu chứa punicalagin - một polyphenol có khả năng ức chế sự phân hủy collagen dưới tác động của tia UV. Ngoài ra, loại quả này còn giàu vitamin C - dưỡng chất thiết yếu trong quá trình tổng hợp collagen nội sinh, làm chậm tốc độ lão hóa.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Photochemistry and Photobiology (2020) chỉ ra rằng chiết xuất từ lựu giúp giảm thiểu tổn thương DNA do ánh nắng mặt trời gây ra và hỗ trợ phục hồi làn da cháy nắng. Tiến sĩ Howard Murad - bác sĩ da liễu nổi tiếng và là người sáng lập thương hiệu Murad - cho biết: "Uống nước ép lựu mỗi ngày không chỉ làm dịu da sau nắng mà còn bảo vệ các sợi collagen khỏi bị phá hủy".

3. Nước ép cà chua - Cung cấp lycopene, 'chiến binh chống nắng' mạnh mẽ

Uống nước ép cà chua vào buổi chiều giúp da nhả nắng, làm chậm tốc độ lão hóa.

Lycopene - sắc tố tự nhiên có trong cà chua - là một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất. Theo nghiên cứu từ Đại học Newcastle (Anh), lycopene có thể làm giảm đến 33% mức độ tổn thương DNA do tia UVB gây ra. Cà chua nấu chín hoặc ép thành nước đều giúp cơ thể hấp thụ lycopene dễ dàng hơn.

Tiến sĩ Anjali Mahto, chuyên gia da liễu từ Bệnh viện Cadogan (London), cho biết: "Một ly nước ép cà chua vào buổi chiều không chỉ giải nhiệt mà còn hỗ trợ bảo vệ da khỏi cháy nắng, đặc biệt khi kết hợp cùng chế độ dưỡng da phù hợp".

4. Nước ép dưa leo - Làm dịu, cấp nước và 'nhả nắng' tức thì

Dưa leo chứa 95% là nước, cùng nhiều chất chống viêm và silica - một khoáng chất giúp làm dịu làn da bị cháy nắng, giảm kích ứng và tăng độ đàn hồi. Đặc biệt, dưa leo còn hỗ trợ thải độc gan - một yếu tố quan trọng trong việc giữ làn da sạch và khỏe từ bên trong.

Bác sĩ Whitney Bowe, tác giả cuốn The Beauty of Dirty Skin, nói: "Uống nước ép dưa leo lạnh sau khi tiếp xúc với ánh nắng giúp hạ nhiệt nhanh cho cơ thể và làm dịu da cháy nắng từ bên trong. Thêm vài lát chanh hoặc bạc hà sẽ tăng cường hiệu quả thải độc và cấp ẩm".

5. Nước ép cam đỏ - Tăng sức đề kháng cho da, giảm thâm sạm

Cam đỏ chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 1,5 lần cam thường, giúp tăng sinh collagen, giảm tình trạng da xỉn màu do nắng.

Cam đỏ chứa anthocyanins - một hợp chất flavonoid mạnh mẽ có khả năng bảo vệ tế bào da khỏi tác động oxy hóa. Ngoài ra, với hàm lượng vitamin C cao gấp 1,5 lần so với cam thường, nước ép cam đỏ thúc đẩy tái tạo da, tăng sinh collagen và giảm tình trạng da xỉn màu do nắng.

Theo nghiên cứu của Đại học Naples Federico II (Italia), việc sử dụng chiết xuất cam đỏ đều đặn trong 15 ngày giúp giảm 40% mức độ tổn thương da do ánh nắng. Bác sĩ Joshua Zeichner, Giám đốc Nghiên cứu Lâm sàng về Da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai (New York), cho biết: "Loại nước ép này nên được sử dụng buổi sáng hoặc trưa để cung cấp vitamin C kịp thời trước thời điểm da tiếp xúc nhiều nhất với nắng".