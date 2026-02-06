Hàng chục minh tinh hạng A đọ sắc

Đêm hội Weibo là sự kiện lớn bậc nhất của giới giải trí Hoa ngữ hàng năm do nền tảng MXH Sina Weibo tổ chức. Tại Trung Quốc, đây là nền tảng lớn nhất, có lượng người dùng cao, có quyền lực truyền thông lớn khiến các nghệ sĩ đều phải nể mặt. Sự kiện năm nay quy tụ nhiều ngôi sao lớn từ đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Ngô Kinh, Hoàng Bột, Lý Băng Băng, Thư Kỳ, đến các diễn viên như Tân Chỉ Lôi, Dương Mịch, Dương Tử, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lý Lan Địch, Tống Tổ Nhi, Châu Dã, Lư Dục Hiểu, Mạnh Tử Nghĩa, Đinh Vũ Hề, Bạch Kính Đình, Lưu Vũ Ninh... cùng nhiều ca sĩ, vận động viên khác.

Thảm đỏ của Đêm hội Weibo 2026 là cuộc chiến không khoan nhượng giữa các tiểu hoa đán và các nam diễn viên. Trong đó, Cổ Lực Na Trát và Lư Dục Hiểu trở thành hai ngôi sao có tạo hình đẹp nhất, nhận được lời khen ngợi của đông đảo khán giả. Về phía nam, Trương Lăng Hách được tung hô "đẹp như một vị thần" khi bước trên thảm đỏ.

Cổ Lực Na Trát có ưu thế lớn về hình thể với gương mặt mang nét phương Tây quyến rũ, có chiều sâu, vóc dáng thanh mảnh cùng chiều cao 1,72 m như siêu mẫu. Cô lựa chọn chiếc váy vàng bắt mắt, tạo hình được ví như Thần Vệ Nữ, dù trong những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, Cổ Lực Na Trát cũng được khen ngợi với vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết.

Lư Dục Hiểu từng bị chê lôi thôi trong cách ăn mặc, phong cách thời trang không có điểm nhấn lộ nhiều khuyết điểm. Trong sự kiện, nữ diễn viên xuất hiện với bộ trang phục được thiết kế riêng đến từ thương hiệu Yumi Katsura. Bộ váy trắng với biểu tượng "Thánh Quang" mang lại cảm giác thiêng liêng, thanh khiết và thần thánh phù hợp với hình tượng trong sáng của Lư Dục Hiểu. Nhờ đó, cô được khen là nữ diễn viên có tạo hình ấn tượng nhất sự kiện.

Hai diễn viên Trần Nghiên Hy (trái) và Thư Kỳ khiến khán giả trầm trồ vì đã bước sang lứa tuổi U50 nhưng vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, làn da căng mịn.

Dương Mịch là ngôi sao gây tranh cãi trong sự kiện Đêm hội Weibo 2026, trong đó nữ diễn viên mặc bộ váy tím của nhà mốt Tamara Ralph. Bộ trang phục không phải đồ may đo cao cấp (haute couture) nên người hâm mộ cho rằng bộ váy không đủ sang trọng. Nữ diễn viên không được ban tổ chức sắp xếp xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ, cô đi cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu và đoàn phim Kinh trập vô thanh. Fan của Dương Mịch cho rằng đãi ngộ của Sina Weibo dành cho Dương Mịch không thỏa đáng. Nhiều người cũng thất vọng vì bộ váy khiến nữ diễn viên trông già dặn hơn.

Dương Tử tới Đêm hội Weibo để quảng bá cho bộ phim đang lên sóng. Lớp trang điểm dày, bộ váy già dặn từ thương hiệu Valentino khiến Dương Tử trông kém sắc. Sau đó, nữ diễn viên thay bộ váy thuộc BST Thu Đông 2025 của Tony Ward giúp cô trẻ trung, thanh lịch.

Tân Chỉ Lôi xuất hiện với thần thái sang trọng, quyền lực. Năm 2025, cô đã mang lại niềm tự hào cho điện ảnh Hoa ngữ khi trở thành Ảnh hậu LHP Quốc tế Venice (Italia). Nhờ đó, nữ diễn viên được Sina Weibo sắp xếp ngồi ở vị trí trung tâm của hội trường.

Bạch Lộc xuất hiện với hai tạo hình khác biệt. Trong đó, bộ váy satin đỏ rực khiến nữ diễn viên trở nên nóng bỏng. Năm 2025, Bạch Lộc có tới ba tác phẩm phát sóng là Bạch nguyệt phạn tinh, Bắc thượng và Lâm giang tiên đều đạt thành tích khá tốt, giúp cô khẳng định vị thế tiểu hoa đán 9X hàng đầu.

Châu Dã với tạo hình xinh đẹp được ví như nữ thần Hy Lạp.

Tống Tổ Nhi bị đánh giá quá gầy. Nữ diễn viên giảm cân quá mức khiến đôi tay gầy guộc, khẳng khiu. Cô vẫn được khen ngợi nhờ gương mặt nổi bật.

Chương Nhược Nam cũng đầu tư hai bộ lễ phục với phong cách khác nhau. Nữ diễn viên được ví như thiên nga đen, phong cách trang điểm trong sáng không phù hợp bộ váy. Trong khi đó, phong cách nữ nhà văn thanh lịch lại nhận được nhiều lời khen.

Cặp đôi Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng sánh bước trên thảm đỏ Đêm hội Weibo. Cả hai từng hợp tác trong phim Triều tuyết lục và nhận được sự yêu thích của công chúng. Lý Lan Địch được khen ngợi bộ váy phù hợp khí chất trang nhã của cô.

Cảnh Điềm và Nghê Ni (phải) là hai nữ diễn viên lứa sinh sau năm 1985 có nhiều tài nguyên phim điện ảnh nhất. Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Lưu Thi Thi đang nỗ lực ở mảng truyền hình, họ đã trở thành nữ chính của các bom tấn lớn trên màn ảnh rộng. Hiện tại danh tiếng của Cảnh Điềm và Nghê Ni giảm sút rõ rệt.

Hai mỹ nhân 9X Vương Học Văn và Trình Tiêu (phải) được khen vóc dáng nóng bỏng.

Vương Nhất Bác thời gian qua ngừng đóng phim, anh vẫn nhận lời mời tham gia sự kiện Đêm hội Weibo. Sự xuất hiện của anh thu hút lượng tương tác khủng với 200 triệu lượt xem. Tiêu Chiến cũng không kém cạnh khi vừa công bố tạo hình đã trở thành từ khóa hot nhất Weibo.

Hai ảnh đế Huỳnh Hiểu Minh (trái) và Hoàng Bột lịch lãm tại sự kiện.

Trần Đô Linh lần đầu ghép cặp với nam diễn viên Trần Triết Viễn. Trong khi đó, hai chị em Lý Nhất Đồng và Trương Nghệ Phàm vui vẻ tạo dáng trên thảm đỏ.