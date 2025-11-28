6 thức uống giúp cấp ẩm, nuôi dưỡng làn da trong mùa hanh khô

Thời tiết hanh khô khiến da dễ mất nước, xỉn màu và nhanh lão hóa. Bên cạnh việc dưỡng ẩm từ bên ngoài, bổ sung các loại nước ép giàu vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất là cách hỗ trợ da từ bên trong hiệu quả. Dưới đây là những thức uống quen thuộc, dễ làm, giúp làn da giữ được vẻ căng mọng, khỏe mạnh.

Nước ép cà rốt và cam: Sáng da, trẻ hóa

Nước ép cam và cà rốt giúp làm sáng da, chống lão hóa.

Cà rốt giàu beta-carotene, tiền chất vitamin A, giúp tái tạo tế bào và làm đều màu da trong khi cam cung cấp vitamin C thúc đẩy sản sinh collagen. Khi kết hợp, hai loại quả này giúp làn da sáng hơn, hạn chế khô tróc và tăng độ đàn hồi. Bạn có thể thêm một chút mật ong để ly nước có vị ngọt tự nhiên và dễ uống hơn.

Nước ép táo và củ dền: Giải độc, tăng độ ẩm

Củ dền giàu sắt và vitamin C giúp cải thiện lưu thông máu, mang lại làn da hồng hào. Táo chứa nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ thanh lọc cơ thể và làm mịn kết cấu da. Một vài giọt nước cốt chanh sẽ tạo vị thanh nhẹ, phù hợp để thưởng thức vào buổi sáng mùa đông.

Trà gừng, mật ong và chanh ấm: Làm ấm cơ thể, dưỡng ẩm da

Trà gừng, mật ong và chanh ấm giúp làm dịu cơ thể, thích hợp dùng trong ngày lạnh khô.

Đây là thức uống rất phổ biến vào mùa lạnh của người Việt. Gừng giúp tăng tuần hoàn máu, chanh giàu vitamin C hỗ trợ sáng da, còn mật ong mang đặc tính kháng viêm và dưỡng ẩm tự nhiên. Ly trà ấm không chỉ làm ấm cơ thể mà còn giúp da mềm mại hơn trong thời tiết hanh khô.

Nước ép lựu: Chống oxy hóa mạnh, ngừa lão hóa

Lựu chứa nhiều polyphenol và anthocyanin, những chất chống oxy hóa mạnh góp phần hạn chế tác hại của gốc tự do. Uống nước ép lựu đều đặn giúp da hồng hào, giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn và da xỉn màu. Đây là lựa chọn lý tưởng khi thời tiết lạnh khiến da dễ mất sức sống.

Sinh tố chuối và sữa chua: Cấp ẩm, phục hồi hàng rào da

Chuối cung cấp kali giúp cân bằng điện giải và hỗ trợ cấp nước từ bên trong, trong khi sữa chua giàu lợi khuẩn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, yếu tố liên quan mật thiết đến sức khỏe làn da. Hỗn hợp sinh tố này giúp da căng mềm, giảm tình trạng khô ráp thường gặp vào mùa đông.

Nước ép dưa chuột và bạc hà: Làm mát, bổ sung nước nhanh

Nước ép dưa chuột và bạc hà cấp ẩm nhanh cho làn da mất nước.

Dưa chuột chứa đến 95% nước, giúp cấp ẩm tức thì. Khi kết hợp với bạc hà, thức uống trở nên mát lành, hỗ trợ làm dịu da và giảm kích ứng. Dù thời tiết lạnh, cơ thể vẫn cần giữ đủ nước để duy trì độ ẩm tự nhiên cho da.

Để đạt hiệu quả tối ưu, nên uống các loại nước này xen kẽ mỗi ngày, kết hợp cùng chế độ dưỡng ẩm phù hợp, ngủ đủ giấc và hạn chế đồ uống chứa nhiều đường. Khi được chăm sóc từ cả bên trong lẫn bên ngoài, làn da sẽ khỏe, mịn và rạng rỡ hơn trong suốt mùa hanh khô.