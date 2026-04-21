Mẹ Kim 'tức điên' vì mặt chảy xệ sau ca dao kéo cả trăm nghìn USD

Bà Kris được cho là đang không ưng ý với kết quả của ca nâng cơ mặt trị giá 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng). Theo RadarOnline, mẹ tỷ phú Kim đang xem xét việc "chỉnh sửa" lại sau khi so sánh kết quả làm đẹp của mình với các ngôi sao nổi tiếng khác.

Ngoại hình trẻ trung của Kris Jenner ở tuổi 70.

"Ca phẫu thuật căng da mặt của Kris Jenner đang bắt đầu xuống cấp. Bà ấy không hài lòng với kết quả và đang muốn thực hiện phẫu thuật chỉnh sửa", nguồn tin của RadarOnline cho hay. Người này nói thêm rằng Kris bản thân sau phẫu thuật dần mờ nhạt hơn so với người khác và "vô cùng tức giận vì cả Denise Richards và Lori Loughlin đều trông rất xinh đẹp".

Vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi của bà Kris lần đầu tiên gây xôn xao trên mạng vào tháng 5/2025, sau khi người hâm mộ nhầm lẫn bà với con gái Kim Kardashian khi cả hai đang ở Paris. Trước đó, bà Kris đã nhờ cậy bác sĩ Steven M. Levine - người được mệnh danh là "bậc thầy nâng mặt" - để gương mặt được săn chắc, sắc nét.

"Tôi đã phẫu thuật căng da mặt khoảng 15 năm trước, vì vậy đã đến lúc cần làm mới lại nhan sắc. Tôi quyết định thực hiện ca phẫu thuật căng da mặt này vì tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và điều đó khiến tôi hạnh phúc", bà Kris tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Vogue Arabia vào tháng 8 năm ngoái.

Kris Jenner bên 4 cô con gái nổi tiếng.

Khác với những cô con gái nổi tiếng vẫn còn dè dặt khi nói về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ, bà Kris từng thừa nhận đã tiêm botox, chất làm đầy, phẫu thuật nâng ngực và căng da mặt vào năm 2011. Năm 2019, người phụ nữ có khối tài sản hơn 60 triệu USD cũng công khai việc yêu thích sử dụng botox để duy trì vẻ săn chắc, căng mọng cho làn da và không ngại chi trả cho những món mỹ phẩm đắt đỏ.

Bà Kris thẳng thắn tiết lộ quan điểm cá nhân về tuổi tác và chuyện nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ: "Chỉ vì bạn già đi, không có nghĩa là bạn nên từ bỏ chính mình. Nếu bạn cảm thấy thoải mái với ngoại hình của mình và muốn lão hóa một cách tự nhiên, nghĩa là bạn không muốn can thiệp gì cả thì cứ để nguyên như vậy. Nhưng đối với tôi, đây mới là lão hóa một cách tự nhiên. Đây là phiên bản của riêng tôi".

Diện mạo lão hóa ngược của bà Kris theo thời gian, lần lượt từ trái sang: năm 2023 - 2024 - 2025.

Bà Kris Jenner, sinh năm 1955, là người thuyết phục giám đốc sản xuất Ryan Seacrest về ý tưởng show Keeping Up with the Kardashians và đang đảm nhận vai trò quản lý của 5 cô con gái nổi tiếng.

Nữ doanh nhân từng trải qua hai cuộc hôn nhân: với luật sư Robert Kardashian từ năm 1978 đến 1991 và ngôi sao điền kinh Bruce Jenner từ 1991 đến 2015. Không lâu sau khi ly hôn Bruce Jenner, mẹ Kim duy trì mối tình mặn nồng với doanh nhân Corey Gamble, kém bà 25 tuổi suốt những năm qua.

Bà Kris Jenner bên tình trẻ kém 25 tuổi.