Bảo Thy khoe đường cong sau giảm 5 kg

Xuất hiện tại bữa tiệc, Bảo Thy chọn một chiếc đầm dáng dài ôm sát. Cô hoàn thiện phong cách bằng chiếc túi Hermes Kelly size 20 trị giá khoảng 600 triệu đồng và bộ phụ kiện đến từ nhà mốt Chanel. Nữ ca sĩ được nhiều bạn bè khen mảnh mai, quyến rũ khi "gầy đi trông thấy".

Bảo Thy cho biết cô vừa giảm thành công 5 kg sau hai tháng áp dụng chế độ ăn ít gia vị, dầu mỡ và chủ yếu là đồ hấp, luộc. Bên cạnh đó, cô còn kết hợp chơi pickleball và tập gym tại nhà để thúc đầy quá trình giảm mỡ, tăng cơ. Người đẹp tự tin với ngoại hình hiện tại nên không ngại chinh phục những bộ đầm kén sáng.

Sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ Minh Hằng. Bà mẹ hai con chọn chiếc đầm hai dây phong cách trẻ trung, tôn ngực đầy khi đọ sắc bên bà xã Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang.

Bên cạnh nhẫn kim cương cỡ lớn ở ngón áp út, Minh Hằng còn tô điểm phong cách với set phụ kiện trị giá hàng trăm triệu đồng gồm hoa tai, choker cùng túi xách của nhà mốt Chanel.

Hai ca sĩ cùng đọ sắc bên bà xã Chi Bảo. Họ có mối quan hệ thân thiết từ nhiều năm nay, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của nhau.

Doanh nhân Anh Thơ - bà xã MC Bình Minh - có mặt để ủng hộ người bạn thân thiết.

Vũ Khắc Tiệp cũng là khách mời của sự kiện.

Trước tiệc tối, vợ chồng Chi Bảo - Lý Thùy Chang còn tổ chức một giải pickleball dành cho các nghệ sĩ. Hương Giang cũng có mặt sau khi trở về từ Thái Lan.

Bảo Thy cũng không bỏ lỡ cơ hội được giao lưu với các đồng nghiệp cùng đam mê với pickleball.

Minh Hằng trên sân đấu. Kết quả, nữ ca sĩ cùng đồng đội giành hạng nhất ở bảng dành cho nghệ sĩ.