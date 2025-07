Kylie Jenner gây bàn tán vì lộ sẹo nâng ngực

Kylie Jenner đang có kỳ nghỉ xa hoa cùng bạn bè và gia đình ở Saint-Tropez, Pháp. Cô được trông thấy mặc đồ bơi một mảnh màu trắng của Isabel Marrant kết hợp với chân váy. Trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa lan truyền trên Reddit, nhiều người dùng mạng xã hội phát hiện ra người đẹp 27 tuổi có một vết sẹo lớn ở chân ngực.

Kylie Jenner bị 'soi' có vết sẹo lớn do phẫu thuật nâng ngực để lại.

Mail trích dẫn loạt bình luận liên quan đến vết sẹo nâng ngực của Kylie. "Tôi từng tự hỏi tại sao cô ấy không có vết sẹo nào vì rõ ràng cô ấy đã nâng ngực từ sớm. Sau đó tôi nhận ra, trời ạ, những bức ảnh đó đều đã chỉnh sửa rồi", "Vết sẹo quá lớn và trông thật kinh khủng, tôi không thể hiểu tại sao mọi người cần phẫu thuật ngực để phải có vết sẹo như thế trên người", "Rõ ràng cô ấy đã tiêu nhiều tiền để có kích thước ngực như ý nhưng lại không ngờ đến việc chúng để lại một vết sẹo to đến vậy"...

Phẫu thuật nâng ngực đòi hỏi bác sĩ phải tạo một đường mổ nhỏ, thường là ở nếp gấp dưới ngực hoặc quầng vú để đặt túi độn ngực. Khi da bị cắt hoặc rách, cơ thể sẽ sản sinh ra collagen để lấp đầy và hàn gắn vết thương. Quá trình lành thương ở vết mổ tạo thành một mô sẹo, ban đầu có thể đỏ và dày, sau đó sẽ mờ dần theo thời gian, tùy thuộc cơ địa và cách chăm sóc của mỗi cá nhân.

Hồi đầu tháng 6, Kylie Jenner tiết lộ chi tiết về vòng một dao kéo của bản thân khi trả lời fan nữ thông qua TikTok: "445 cc, độ nhô trung bình, dưới nửa cơ. Túi silicon". Kylie Jenner cũng cung cấp tên bác sĩ phẫu thuật của cô là Garth Fisher - một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở Beverly Hills, California.

Kylie nhiều lần bị đồn nâng mông, hút mỡ... để có vóc dáng gợi cảm, nóng bỏng chuẩn phong cách nhà Kardashian nhưng cô đều phủ nhận, chỉ thừa nhận việc nâng ngực, tiêm filler.

Trước đó, cô từng chia sẻ về việc phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực trong một tập của The Kardashians vào năm 2023. Kylie giải thích rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ trước khi chào đón con đầu lòng, bé Stormi, hiện 7 tuổi.

Trong chương trình truyền hình thực tế Hulu, Kylie cũng tâm sự với bạn thân - người mẫu Anastasia Karanikolaou - về việc nâng ngực và bày tỏ sự hối tiếc: "Tôi đã phẫu thuật ngực trước khi sinh Stormi. Tôi không nghĩ mình sẽ có con khi mới 20 tuổi, nên lúc đó vòng một vẫn đang trong quá trình hồi phục. Tôi có bộ ngực đẹp tự nhiên, mọi thứ đều hoàn hảo, và rõ ràng là tôi ước gì mình chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi khuyên bất kỳ ai đang nghĩ đến chuyện này nên đợi cho đến khi bạn có con". Kylie cũng thừa nhận nếu con gái cô muốn phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi 19 như cách cô đã làm, cô sẽ thấy rất đau lòng.

Kylie Jenner sinh con gái Stormi vào tháng 2/2018. Bốn năm sau, cô có thêm con trai Aire với rapper Travis Scott. Kylie không tiết lộ việc nâng ngực ngay trước khi có con đã ảnh hưởng tới việc làm mẹ ra sao, nhưng trong cuộc phỏng vấn năm 2020, chị gái Khloe Kardashian kể rằng Kylie lựa chọn không nuôi con bằng sữa mẹ, thay vào đó cô dùng sữa công thức của Đức.

Kylie Jenner và hai con.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là con út trong gia đình Kardashian-Jenner danh tiếng. Kylie bắt đầu nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Khi ở tuổi teen, cô trở thành hot girl mạng xã hội vì vóc dáng nóng bỏng. Năm 2014, Kylie thành lập thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Thành công của thương hiệu giúp ngôi sao gen Z nhanh chóng trở thành triệu phú. Hiện tại, em gút của Kim Kardashian có khối tài sản khoảng 700 triệu USD, là một biểu tượng thời trang và làm đẹp của giới trẻ. Kylie đang hẹn hò tài tử Timothée Chalamet.