Gần 8 năm ăn chay trường, Angela Phương Trinh thay đổi ra sao?

Sự thay đổi này gắn liền với hành trình gần 8 năm ăn chay trường kết hợp tập luyện thể thao nghiêm túc của nữ diễn viên.

Bén duyên với ăn chay từ năm 2018

Năm 2018, Angela Phương Trinh quyết định theo đuổi chế độ ăn chay trường. Nữ diễn viên cho biết việc ăn chay xuất phát từ mong muốn hướng tâm đến những giá trị bình an trong cuộc sống, hạn chế sát sinh và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tuy nhiên, hành trình này không hoàn toàn dễ dàng. Trong giai đoạn đầu, người đẹp từng tăng cân do chưa cân đối được khẩu phần dinh dưỡng. Dù cắt giảm thực phẩm từ động vật, thực đơn ăn chay của cô lại chứa khá nhiều tinh bột, khiến cơ thể tích lũy năng lượng dư thừa nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu tập luyện.

Từ hình ảnh "ngọc nữ" đến vóc dáng như vận động viên

Bước ngoặt lớn đến khi Angela Phương Trinh bắt đầu tập gym bài bản dưới sự hướng dẫn của Phạm Văn Mách.

Nữ diễn viên nhiều lần khẳng định ăn chay không đồng nghĩa với việc cơ thể thiếu sức mạnh hay khó phát triển cơ bắp. Nhờ chế độ dinh dưỡng được tính toán kỹ lưỡng cùng lịch tập cường độ cao, vóc dáng của cô thay đổi rõ rệt trong giai đoạn 2021 - 2022.

Thay vì vẻ ngoài mảnh mai quen thuộc, Angela Phương Trinh sở hữu thân hình săn chắc với cơ bụng nổi múi, vòng eo gọn gàng, phần vai rộng, lưng xô phát triển và đôi chân khỏe khoắn. Nhiều người bất ngờ khi thấy nữ diễn viên có thể xây dựng khối lượng cơ bắp đáng kể dù vẫn duy trì chế độ ăn chay trường.

Từng giảm 6 kg để lấy lại vẻ mềm mại

Đầu năm 2023, Angela Phương Trinh gây chú ý khi tiết lộ đã giảm khoảng 6 kg. Mục tiêu của cô không phải giảm mỡ mà là giảm bớt khối lượng cơ bắp để vóc dáng trở nên mềm mại, nữ tính hơn.

Sau quá trình điều chỉnh chế độ tập luyện và dinh dưỡng, thân hình của nữ diễn viên trở nên thon gọn hơn nhưng vẫn giữ được sự săn chắc. Cô từng chia sẻ có phần tiếc nuối những thành quả tập luyện nhiều năm, song muốn thay đổi để phù hợp hơn với hình ảnh mà khán giả quen thuộc trước đây.

Trở lại tập luyện cường độ cao

Đến năm 2025, Angela Phương Trinh một lần nữa quay trở lại với mục tiêu phát triển cơ bắp. Người đẹp duy trì lịch tập khoảng 6 buổi mỗi tuần, kết hợp giữa các bài tập cardio và tập kháng lực.

Mỗi buổi tập kéo dài từ 45 đến 60 phút, tập trung vào việc tăng cơ và xây dựng hình thể khỏe mạnh. Song song với đó, thực đơn hàng ngày được chia thành nhiều bữa nhỏ nhằm đảm bảo đủ năng lượng cho cơ thể.

Theo chia sẻ từ lực sĩ Phạm Văn Mách, lượng protein Angela Phương Trinh tiêu thụ mỗi ngày vào khoảng 98 gram. Dù ăn chay trường, cô vẫn bổ sung đạm từ lòng trắng trứng và whey protein để đáp ứng nhu cầu phục hồi và phát triển cơ bắp.

Gây tranh luận nhưng truyền cảm hứng sống khỏe

Hiện nay, Angela Phương Trinh thường xuất hiện với phong cách thời trang cá tính, khoe bờ vai rộng, cánh tay săn chắc và những đường nét cơ bắp rõ ràng. Ngoại hình mạnh mẽ của cô nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Một số khán giả tiếc nuối hình ảnh nữ tính, dịu dàng trước đây. Tuy nhiên, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tính kỷ luật và sự kiên trì mà nữ diễn viên duy trì suốt nhiều năm để đạt được vóc dáng mong muốn.

Từ một diễn viên nổi tiếng với vẻ đẹp mong manh, Angela Phương Trinh đã cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác: khỏe mạnh, năng động và theo đuổi lối sống lành mạnh một cách nghiêm túc.

Hành trình gần 8 năm ăn chay trường của cô cũng góp phần chứng minh rằng, nếu được xây dựng hợp lý, chế độ ăn chay vẫn có thể đáp ứng nhu cầu vận động cường độ cao và hỗ trợ phát triển cơ bắp hiệu quả.