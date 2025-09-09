Mẹ Kim trông 'trẻ hơn tuổi thật hàng thập kỷ' nhờ căng da mặt

Xuất hiện tại một sự kiện vào tối 4/9, bà Kris Jenner - mẹ tỷ phú Kim - khoe kết quả kinh ngạc của ca phẫu thuật trẻ hóa da gần đây. Mail nhận xét bà Kris trẻ hơn tuổi thật 69 hàng thập kỷ. Cùng với trang phục màu đen sang trọng, bà Kris gây ấn tượng với mái tóc bob ngang cằm và lối trang điểm tươi tắn.

bà Kris Jenner - mẹ tỷ phú Kim - cùng bạn trai kém 25 tuổi tại Gala kỷ niệm 25 năm thành lập YES Scholars ở LA vào tối 4/9.

Mẹ của tỷ phú Kim đã tìm đến sự tư vấn của Tiến sĩ Steven M. Levine - được mệnh danh là "bậc thầy phẫu thuật căng da mặt" - để giúp bà có được diện mạo tươi trẻ. Chi phí cho các thủ thuật do bác sĩ Levine thực hiện có mức giá tối thiểu từ 45.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Chia sẻ với Vogue, Kris không ngần ngại thừa nhận rằng: "Với tôi, đây là quá trình lão hóa một cách duyên dáng. Tôi đã phẫu thuật căng da mặt khoảng 15 năm trước, nên đã đến lúc cần phải làm mới. Tôi quyết định phẫu thuật vì muốn trở thành phiên bản tốt nhất và điều đó khiến tôi hạnh phúc".

Bà Kris tin rằng việc nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ là cách để bản thân già đi duyên dáng.

Bà Kris quan niệm già đi không có nghĩa là bỏ bê bản thân: "Nếu ai thấy thoải mái với làn da tự nhiên và không muốn can thiệp gì, hãy cứ như vậy. Nhưng với tôi, chăm sóc và làm đẹp chính là cách già đi duyên dáng".

Kris tiết lộ rằng con gái út Kylie, 28 tuổi, đã đi cùng bà đến phòng phẫu thuật căng da mặt, trong khi Kim luôn duy trì cuộc gọi FaceTime để nắm được tình hình của mẹ. Kris không hề hối hận khi chia sẻ với người hâm mộ về ca phẫu thuật mới nhất của mình, ngược lại, bà cho rằng "nó có thể truyền cảm hứng rất nhiều cho những người không cảm thấy hài lòng về bản thân".

Bà nói thêm: "Ngay cả khi tôi thay khớp háng, chúng tôi cũng quay phim lại. Tôi tin rằng việc chia sẻ những điều này có thể hữu ích".

Trong những lần xuất hiện gần đây, bà Kris được người dùng mạng xã hội khen trẻ đến mức khiến khi nhìn qua họ tưởng nhầm là tỷ phú Kim - con gái cả 44 tuổi của bà và người chồng đầu Robert Kardashian.

Khác với những cô con gái nổi tiếng vẫn còn dè dặt khi nói về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ, bà Kris từng thừa nhận đã tiêm botox, chất làm đầy, phẫu thuật nâng ngực và căng da mặt vào năm 2011. Năm 2019, người phụ nữ có khối tài sản hơn 60 triệu USD cũng công khai việc yêu thích sử dụng botox để duy trì vẻ săn chắc, căng mọng cho làn da và không ngại chi trả cho những món mỹ phẩm đắt đỏ.

Bà Kris Jenner, sinh năm 1955, là người thuyết phục giám đốc sản xuất Ryan Seacrest về ý tưởng show Keeping Up with the Kardashiansvà đang đảm nhận vai trò quản lý của 5 cô con gái nổi tiếng. Nữ doanh nhân từng trải qua hai cuộc hôn nhân: với luật sư Robert Kardashian từ năm 1978 đến 1991 và ngôi sao điền kinh Bruce Jenner từ 1991 đến 2015. Không lâu sau khi ly hôn Bruce Jenner, mẹ Kim duy trì mối tình mặn nồng với doanh nhân Corey Gamble, kém bà 25 tuổi suốt những năm qua.

Diện mạo lão hóa ngược của bà Kris theo thời gian, lần lượt từ trái sang: năm 2023 - 2024 - 2025.