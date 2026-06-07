Diện mạo tuổi 18 tuổi của con gái út cựu người mẫu Thúy Hạnh

Vợ chồng cựu người mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang vừa tham dự lễ tốt nghiệp của con gái út Lê Gia An (tên thân mật là Suti). Sau 12 năm học tập tại trường quốc tế, Suti hiện đang chuẩn bị cho hành trình du học sắp tới. "Cô bé hay khóc nhè của ba mẹ ngày nào giờ đã đủ trưởng thành để tự viết tiếp giấc mơ, mong con sẽ luôn tự tin bước đến những chân trời mới", Thúy Hạnh chia sẻ.

Các fan cứng của "Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?" có lẽ sẽ khó mà quên được cô bé Suti 5 tuổi ngày nào với hàm răng sún, hai má phúng phính. Thúy Hạnh từng chia sẻ, có giai đoạn con gái út bị thừa cân. Ở tuổi dậy thì, Suti chạm mốc chiều cao 1m63 nhưng cân nặng ở mức 63,5kg. Khi có ý thức hơn về vấn đề ngoại hình, Suti quyết tâm giảm cân để có được thân hình cân đối.

Thành quả là Suti đã giảm 7kg trong vòng 2 tháng và Suti vẫn tiếp tục phấn đấu giảm thêm vài kg để có thân hình cân đối hơn. Và ở tuổi 18 hiện tại, Suti niềng răng, chiều cao ấn tượng 1m70, được nhận xét không thua kém người mẹ cựu siêu mẫu nổi tiếng. Cô bé có năng khiếu vẽ, chơi đàn và đam mê thời trang.

Cách đây không lâu, cùng Suti diện trang phục Kebaya (trang phục truyền thống của phụ nữ ở nhiều quốc gia Đông Nam Á), siêu mẫu Thúy Hạnh hài hước thừa nhận bản thân có phần "lép vế" khi đứng cạnh cô con gái đang ở độ tuổi trăng rằm xinh đẹp.

Trong không gian mang đậm nét hoài cổ với nội thất gỗ chạm trổ, hai mẹ con Thúy Hạnh cùng khoe sắc trong trang phục truyền thống vùng Đông Nam Á. Nếu cựu siêu mẫu ghi điểm bởi vẻ mặn mà, sang trọng của người phụ nữ trưởng thành, thì Suti lại gây bất ngờ với diện mạo thanh tú và phong thái tự tin trước ống kính.

Ở tuổi 18, Suti "trổ mã" xinh đẹp và ngày càng lộ rõ nhiều nét đẹp được thừa hưởng từ mẹ. Đôi mắt mơ màng, sống mũi cao và gương mặt khả ái của Suti khiến dân tình phải xuýt xoa.

Về việc học tập, từ vài năm trước, gia đình Thúy Hạnh đã định hướng cho 2 con gái Sulli và Suti theo học đại học ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Suti cũng hành trang lên đường du học.

Thúy Hạnh sinh năm 1978 tại Hà Nội, bước chân vào ngành giải trí từ những năm 1990. Thời gian đầu, cô và chị gái Thúy Hằng phủ sóng sàn catwalk, xuất hiện ở nhiều show diễn lớn nhỏ. Sau đó, Thúy Hạnh Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Cô gặp gỡ và kết hôn với nhạc sĩ Minh Khang rồi có hai con gái Suli, Suti.