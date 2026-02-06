Loạt sản phẩm dưỡng da được lòng các mỹ nhân nhà Jonathan Hạnh Nguyễn

Con gái út Tiên Nguyễn

Nhan sắc ít son phấn của Tiên Nguyễn.

Tiên Nguyễn sử dụng kem Magic Cream của thương hiệu Charlotte Tilbury cho bước cuối trong chu trình dưỡng da tối giản của mình. Bên cạnh tác dụng dưỡng ẩm, sản phẩm này còn chứa nhiều thành phần chống oxy hóa như vitamin C, E... hỗ trợ da sáng, đều màu và làm chậm quá trình lão hóa.

Hũ kem dưỡng 30 ml có giá niêm yết là 69 USD (khoảng 1,8 triệu đồng).

Tiên Nguyễn, sinh năm 1997, là con gái của diễn viên Thủy Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Người đẹp hiện điều hành một công ty thời trang chuyên phân phối sản phẩm cao cấp. Cô thường xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế như Paris, Milan, London Fashion Week.

Con dâu Tăng Thanh Hà

Nhan sắc ít son phấn của Tăng Thanh Hà.

Tăng Thanh Hà nhiều lần khen ngợi chai serum của Cle de Peau nhờ khả năng cấp ẩm, tái tạo da. Cô từng nhận định đây là "the best serum". The Serum của Cle de Peau chứa thành phần chủ yếu là các loại tảo biển, có kết cấu mỏng nhẹ, dễ thấm sâu vào da. Dưỡng chất từ The Serum không chỉ cấp ẩm, giữ ẩm cho làn da mềm mịn, còn tham gia quá trình tái tạo da, cải thiện độ đàn hồi, từ đó ngăn ngừa và làm chậm tốc độ lão hóa da. Phiên bản thường của serum này có giá bán lẻ niêm yết trên Harrods là 215 USD/50 ml (khoảng 4,8 triệu đồng).

Tăng Thanh Hà kết thân với loại serum đắt đỏ này từ nhiều năm nay.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, nổi tiếng với vai Trúc trong phim Bỗng dưng muốn khóc.Năm 2012, cô kết hôn với Louis Nguyễn - con trai thứ hai của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn - sau đó gần như rút khỏi showbiz để vun vén cho tổ ấm, tập trung kinh doanh.

Con dâu Linh Rin

Linh Rin tự tin khoe cận cảnh làn da mộc mịn màng.

Là dâu hào môn, song Linh Rin từng tiết lộ chu trình chăm sóc da gồm nhiều sản phẩm có giá phổ thông, phù hợp với số đông tín đồ làm đẹp. Trong số đó có chai serum B5 và Niacinamine 10% của La Roche Posay, thường được bà xã doanh nhân Philip Nguyễn xem như "thần dược" mỗi khi làn da trở nên đỏng đảnh, khó tính. Linh Rin thường sử dụng song song 2 lọ serum này tùy theo tình trạng da mỗi ngày.

B5 (panthenol) và niacinamide đều là những hoạt chất quen thuộc trong chăm sóc da. B5 nổi bật với khả năng cấp ẩm, làm dịu và phục hồi da, giúp củng cố hàng rào bảo vệ và giảm cảm giác khô căng, kích ứng. Trong khi đó, niacinamide (vitamin B3) lại thiên về cải thiện kết cấu và sắc da, hỗ trợ kiểm soát dầu, thu nhỏ lỗ chân lông, làm đều màu và tăng độ sáng. Kết hợp đúng cách, hai hoạt chất này sẽ bổ trợ cho nhau, cải thiện làn da khỏe đẹp.

Serum của La Roche Posay có giá dao động khoảng 800.000 - 1.000.000 đồng/ 30ml.

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993, từng là người mẫu ảnh ở Hà Nội. Tháng 1/2022, Linh Rin được con trai thứ ba của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn - Phillip Nguyễn - cầu hôn sau ba năm hẹn hò. Họ tổ chức hôn lễ vào cuối tháng 3/2023 tại Manila, Philippines và đón con gái đầu lòng cùng năm.