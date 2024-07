Thành phần giảm thâm nám được Linh Rin tin dùng

Linh Rin cho biết sau khi sinh con, chu trình chăm sóc da có nhiều thay đổi, đơn giản hơn nhưng tập trung nhiều vào các bước đặc trị. Gần đây, người đẹp ưa chuộng serum chứa vitamin B3 và cho biết sau khi sử dụng, các đốm tàn nhang nhạt màu rõ rệt.

Linh Rin cho biết chu trình chăm sóc da sau sinh ngắn gọn hơn và ưu tiên các thành phần có độ lành tính cao.

Vitamin B3 thường có trong mỹ phẩm dưới dạng dẫn xuất Niacinamide. Tương tự Vitamin C, hoạt chất này cũng có khả năng ức chế sản xuất melanin, giúp da trở nên sáng và đều màu hơn. Chất này cũng được dùng để khắc phục tình trạng da thâm do mụn, lỗ chân lông to đồng thời kích thích sản sinh collagen, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa, củng cố hàng rào bảo vệ da.

Linh Rin cho biết cô dùng hoạt chất này cả trong chu trình buổi sáng sau khi đã làm sạch và cấp ẩm cho da. Sử dụng niacinamdi trước bước thoa kem chống nắng cũng được cho là góp phần tăng khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Bà mẹ một con nhiều lần khoe làn da mộc căng mướt, mịn màng.

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993, được biết đến với danh xưng hot girl nhờ có gương mặt đẹp, vóc dáng gợi cảm. Sau đó, cô chuyển hướng làm người mẫu, đóng phim, ca hát. Sau khi công khai hẹn hò với thiếu gia Phillip Nguyễn - em chồng diễn viên Tăng Thanh Hà - Linh Rin thu hút nhiều sự chú ý hơn. Tháng 1/2022, Linh Rin được Phillip Nguyễn cầu hôn sau ba năm hẹn hò. Cặp nổi tiếng tổ chức hôn lễ vào cuối tháng 3/2023 tại Manila, Philippines và đón con gái đầu lòng vào tháng 11.

