Lịch skincare 14 ngày giúp da căng bóng kịp du xuân

Không cần thay đổi toàn bộ chu trình dưỡng da hay đầu tư mỹ phẩm đắt tiền, làn da vẫn có thể trở nên căng bóng, sáng khỏe chỉ sau hai tuần nếu chăm sóc đúng trọng tâm. 14 ngày trước kỳ nghỉ Tết hoặc du xuân là khoảng thời gian vàng để phục hồi hàng rào da, cải thiện độ ẩm và độ trong trẻo của bề mặt da.

Nguyên tắc chung trước khi bắt đầu

Trong 14 ngày ngắn ngủi, da không phù hợp với việc thử nghiệm hoạt chất mới mạnh hoặc peel, laser. Mục tiêu chính là làm sạch nhẹ nhàng, cấp ẩm sâu, phục hồi và bảo vệ da.

Bác sĩ Doris Day, chuyên gia da liễu, Phó giáo sư lâm sàng khoa Da liễu tại Đại học New York (Mỹ), cho biết: "Làn da căng bóng không đến từ việc dùng nhiều sản phẩm mà từ việc giữ được hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh, đủ nước và ít viêm".

Tuần 1: Phục hồi và cấp ẩm nền (ngày 1 - 7)

Tuần thứ nhất nên ưu tiên cấp ẩm, phục hồi da.

Buổi sáng

Làm sạch da bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không sulfate. Sau đó dùng toner cấp ẩm hoặc essence lỏng, ưu tiên thành phần glycerin, hyaluronic acid. Khóa ẩm bằng kem dưỡng mỏng nhẹ, kết thúc với kem chống nắng phổ rộng SPF 30 - 50.

Buổi tối

Tẩy trang kỹ dù không trang điểm. Rửa mặt nhẹ nhàng, tiếp theo là serum cấp ẩm hoặc phục hồi chứa panthenol, ceramide hoặc niacinamide nồng độ thấp (2 - 5%). Dùng kem dưỡng giàu độ ẩm hơn ban ngày để hạn chế mất nước qua đêm.

Trong 7 ngày đầu, hạn chế tối đa tẩy tế bào chết và retinoid. Da cần nghỉ ngơi để ổn định.

Theo bác sĩ Doris Day, việc cố gắng làm da bóng, sáng nhanh trong giai đoạn này dễ gây viêm âm ỉ, khiến da xỉn màu hơn khi gần Tết.

Tuần 2: Làm sáng và tăng độ bóng (ngày 8 - 14)

Khi da đã ổn định, có thể bổ sung nhẹ nhàng các bước giúp bề mặt da mịn và trong hơn.

Sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm ở tuần thứ hai để da mềm mịn, căng bóng.

Ngày 8 - 10

Thêm serum vitamin C nồng độ vừa (10 - 15%) vào buổi sáng để hỗ trợ đều màu da. Buổi tối có thể tẩy tế bào chết hóa học một lần duy nhất bằng AHA hoặc PHA dịu nhẹ, tránh vùng da nhạy cảm.

Ngày 11 - 12

Ưu tiên dùng mặt nạ cấp ẩm sâu 1 - 2 lần, đặc biệt các loại chứa hyaluronic acid đa phân tử, beta-glucan hoặc chiết xuất rau má. Sau khi đắp mặt nạ, chỉ cần kem dưỡng phục hồi, không thêm hoạt chất mạnh.

Ngày 13 - 14

Hai ngày cuối cùng, chu trình skincare nên được rút gọn tối đa. Tập trung làm sạch, dưỡng ẩm. chống nắng. Tránh nặn mụn, tẩy da chết hay thử mỹ phẩm mới.

Bác sĩ Doris Day nhấn mạnh: "Da căng bóng đẹp nhất khi được nghỉ ngơi. Trước các dịp quan trọng, ít tác động lên da lại là chiến lược thông minh".

Những thói quen hỗ trợ giúp da 'bật sáng' nhanh hơn

Ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi ngày giúp quá trình tái tạo tế bào diễn ra trọn vẹn. Uống đủ nước, bổ sung rau xanh và trái cây giàu vitamin C như cam, kiwi, dâu tây. Hạn chế rượu bia, đồ ngọt trong hai tuần này vì chúng làm da mất nước và dễ xỉn màu.

Ngoài ra, massage mặt nhẹ nhàng khi thoa kem dưỡng buổi tối giúp tăng tuần hoàn, da hồng hào hơn vào sáng hôm sau.

Khi nào không nên áp dụng lịch này?

Những người đang có mụn viêm nặng, viêm da cơ địa, rosacea hoặc đang điều trị da liễu chuyên sâu cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chu trình. Với làn da nhạy cảm, nên ưu tiên phục hồi và cấp ẩm, không cố "đu trend" da bóng bằng nhiều lớp sản phẩm.