'Họa mi' quê Đà Nẵng tự tin khoe mặt mộc tuổi trung niên

Mỹ Tâm mới đây trong một show diễn ở Quảng Ninh đã khoe mặt mộc khiến khán giả không tin được cô ở tuổi U50.

Làn da của "họa mi" quê Đà Nẵng khiến khán giả luôn quan tâm về bí quyết bảo dưỡng nhan sắc.

Trước đó, trong đại lễ A80, Mỹ Tâm còn được khán giả chú ý với nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Đặc biệt ở tuổi 45, làn da của Mỹ Tâm được nhận xét là không khuyết điểm và đều màu.

Để có được làn da "không tuổi" như vậy, Mỹ Tâm chăm sóc sâu từ bên trong. Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng xây dựng một chế độ ăn uống và giấc ngủ hợp lý.

Trong đó, cô thực hiện những thói quen nhỏ như đi ngủ vào lúc 9h tối, uống đủ nước và tránh căng thẳng để mang lại vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Ngoài ra, Mỹ Tâm còn hạn chế trang điểm đậm. Theo đó, khi không có lịch trình công việc, Mỹ Tâm hạn chế trang điểm hoặc trang điểm rất nhạt để giữ cho da được thông thoáng.

Để mặt mộc tự nhiên cũng là cách giúp người đẹp sinh năm 1981 trông trẻ trung hơn.

Bên cạnh đó, cô còn chăm chỉ vận động. Các hoạt động thể chất giúp phái đẹp giảm cân, giữ gìn vóc dáng và làm đẹp da.

Cụ thể trong quá trình tập thể dục, cơ thể sẽ tăng cường trao đổi chất giúp kích thích sản sinh collagen và đào thải độc tố. Nhờ vậy, da dẻ sẽ thêm trẻ khỏe và mịn màng hơn.

Nhờ việc chăm sóc da từ trong ra ngoài nên Mỹ Tâm ngày càng 'hack tuổi'. Mỗi lần xuất hiện, Mỹ Tâm đều được khán giả khen hết lời.